聽新聞
0:00 / 0:00
涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭
基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，檢察官複訊後今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見。基隆地院表示，凌晨5時收案，因夜間不訊問及尚待閱卷及律見，暫預定上午11時30分開羈押庭訊問。
基隆地檢署昨發動搜索，將林和另13名被告帶回調查。林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見林渝鈞，林前妻蔣女、密友李姓女工友分別諭令100萬元、6萬元交保，其餘被告請回。
基隆地院今天上午表示，有關檢察官於偵查中聲請羈押被告林渝鈞違反洗錢防制法等案件，地院今天凌晨5時許收受案件，因夜間不訊問及尚待閱卷及律見，暫預定於11時30分開羈押庭訊問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。