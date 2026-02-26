涉貪基隆檢察官林渝鈞遭聲押禁見 上午11時30分開羈押庭

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，疑逼迫高姓包商簽下1億元債權約定，林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，檢察官複訊後今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見。基隆地院表示，凌晨5時收案，因夜間不訊問及尚待閱卷及律見，暫預定上午11時30分開羈押庭訊問。

基隆地檢署昨發動搜索，將林和另13名被告帶回調查。林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，今天凌晨3時向法院聲請羈押禁見林渝鈞，林前妻蔣女、密友李姓女工友分別諭令100萬元、6萬元交保，其餘被告請回。