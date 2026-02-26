台中男吃麻油雞隔日早上酒駕...撞到等紅燈騎士害他右腳慘截肢

台中許姓男子冬天到朋友家吃麻油雞，明知湯裡有摻酒一早仍僥倖騎機車要回家，行經北屯區路口不慎撞上前方等紅燈的黃姓騎士，釀黃人車倒地傷勢嚴重，右腳甚至因此截肢；法院以許男無視禁令、貪圖方便，事後無力賠償，依酒駕致人重傷罪判他2年，可上訴。

檢警調查，許男2025年2月7日在北屯區朋友家吃有摻酒的麻油雞，隔天一早8點多騎車經東區東光路、力行路口時，不慎撞上前方等紅燈的黃姓騎士，釀黃受有右下肢創傷截肢。

轄區警方獲報到場，對許男施以呼氣酒測值達每公升0.37毫克。檢方查，許男肇事後留在現場，當場承認是肇事人，符合減刑要件，偵結依公共危險罪嫌起訴他。

台中地院審酌，許男符合自首要件，依法減刑，但審酌政府一再宣導勿酒駕，許能無視禁令，明知自己吃含酒的麻油雞，精神狀態已受影響，仍為圖方便酒駕騎機車，呼氣值達0.37。

法院考量，許男車禍釀被害人身心痛苦，危及用路人安全，許雖有調解意願，但無資力賠償，斟酌一切情狀後依酒駕致人重傷罪判他2年。 酒測攔查示意圖。圖／報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康