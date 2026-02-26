即時短評／檢察官遭聲押 敲響司法圈道德水位下降警鐘

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑如經營地下錢莊，涉不當放貸情事遭聲押。觀諸先前有十多名律師，遭起訴涉嫌成為詐騙集團共犯，也有法官涉嫌與詐騙集團律師間有不當財物往來，院、檢、辯都出狀況，司法圈道德水位令人憂心。

基檢去年得知林渝鈞有男女不當關係，查訪後更發現往來資金可疑，昨天發動大規模搜索。林渝鈞放貸資金謀利，金額以千萬元計算，近期也在地方上傳開。檢方從林的財產申報資料及往來金流，懷疑他利用人頭，扮演金主角色，並被指控涉犯重利罪，猶如經營地下錢莊。

檢察官職司舉發奸人，揭露壞事，執法者不守法，如何期待人民守法？基檢查辦「自己人」，全案雖剛發動，案情尚待釐清，但檢察官淪為被告不僅情何以堪，更斲傷國民情感，劈斷人民對司法的信賴連結。

在此之前，台北檢調發現偵辦詐欺案件，被捕車手的部分應訊內容流出，兩年多前追查得知以鄭鴻威為首的律師集團，涉嫌利用陪同偵查時做筆記，或是聲押後閱卷，並將偵查狀況及有無供出上游成員等應訊內容，回傳給詐騙集團上層。

檢方聲押多名律師，獲法院裁准。偵查後依違反組織犯罪條例、洗錢防制條例等罪嫌起訴鄭鴻威等十八人，全案由法院審理中。有別於個別律師洩密給詐團進行風險管控，被視為害群馬。鄭鴻威儼如成立專替詐騙集團服務的律師團，更令國人震驚。

不只檢察官和律師觸法，法官石育恩在橋頭地方法院擔任候補法官時，涉嫌非公務使用司法院資料查詢系統，並與鄭鴻威有資金往來來源不明，遭檢方起訴涉犯洗錢罪，案發後被橋頭地院停職。