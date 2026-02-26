基隆檢察官涉放高利貸　疑逼簽億元債權遭聲押

快訊

中央社／ 基隆26日電

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌長期放高利貸，疑強迫高姓包商簽下新台幣1億元債權約定，基檢主動分案偵辦，昨天發動搜索並約談林渝鈞等人，今天凌晨向法院聲請羈押禁見林渝鈞。

據指出，許多同事不知林渝鈞已與蔣姓女子離婚，發覺林渝鈞與前基檢約聘人員李姓女子往來密切，消息傳開後，基檢將林渝鈞列為風險人物展開調查，林渝鈞自知紙包不住火，日前已向基檢提出辭職，但尚未生效。

基檢分案後，指揮法務部廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站共同偵辦，從林渝鈞的財產申報，發現有大筆與收入不符的資金進帳，且資金疑流向蔣女和李女帳戶

檢方懷疑，林渝鈞透過蔣女和李女帳戶，借款給亟需資金的高姓包商，累計金額達新台幣2230萬元，雙方並約定在基檢前廣場交付數十萬至百萬元不等的利息，蔣女和李女究竟僅出借帳戶，或從中媒介抽成，有待後續調查。

現有資料更顯示，高姓包商因無力支付高額利息，林渝鈞為確保債權，與高姓包商簽下1億元約定，檢方偵辦重點將釐清高姓包商是否確實欠款1億元，或是遭林渝鈞脅迫簽下約定，並清查林渝鈞放款資金來源。

專案小組昨天針對林渝鈞、蔣女、李女等相關住居所、辦公處共35處發動搜索，並約談林渝鈞等共19名被告及4名證人，經檢察官訊問後，今天凌晨3時以涉犯重利、恐嚇罪嫌，有串證及滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見林渝鈞，蔣女和李女分別諭令100萬元、6萬元交保，其餘被告則請回。

基檢檢察官涉放高利貸遭搜索，林渝鈞曾到分局授課如何強化員警執法能量。記者游明煌／翻攝

帳戶 利息 基隆

