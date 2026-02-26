永豐銀爆內鬼詐貸4000萬 女經理100萬交保 業者批：金管會應檢討永豐

永豐銀爆發內神通外鬼詐貸案。永豐銀北新分行經理張美蘭，涉與光電系統商裕田集團負責人謝益宏勾結，明知該集團以不實合約申請貸款，卻利用職權護航放貸4000餘萬元，調查局昨天搜索約談5人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反銀行法命張女100萬元交保、謝男80萬元交保，均限制出境出海。

同案約談裕田集團合夥人王國忠100萬交保、限制出境出海；裕田出納陳霈瑄50萬交保，會計王宜君30萬交保。

謝益宏離去被問及是否要澄清，他停下步伐語出驚人表示，永豐涉嫌違法，「其實永豐為了業績，就是叫業務可以開假發票超貸，就是不用看金流，金管會要去好好檢討一下永豐。」至於被問到是否跟張經理有不尋常關係？謝益宏則未回應，坐上一旁等待的計程車。

據了解，張美蘭與謝益宏疑為男女朋友，張女凌晨辦妥100萬交保後，得知謝男湊不足保金，還留下來幫謝男出錢辦保，謝男完成交保手續後，先去地檢署外看計程車是否抵達，再進入法警室帶張女一起離開，謝男對媒體表示意見時，張女則在旁邊等候，最後共搭一部車離去。

調查指出，謝益宏與王國忠2020至2021年間，透過裕田集團掌控的人頭公司虛偽增資，並與該公司簽定不實採購合約，由裕田銷貨給人頭公司、開立假發票，再持不實合約，向永豐銀北新分行詐貸4000餘萬元。張美蘭在審查過程中，明知太陽能業者貸款條件不符，卻指示下屬配合放貸。