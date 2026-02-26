永豐銀爆內神通外鬼 女經理助光電業者詐貸4000萬 北檢漏夜偵訊

調查局獲報指出，光電系統商裕田集團涉與永豐銀內神通外鬼，先用人頭公司虛假交易，再以不實合約向銀行詐貸4000餘萬元，台北市調查處25日搜索5處地點，約談審核放貸的永豐銀分行資深經理張美蘭等5人到案，張美蘭凌晨被移送台北地檢署複訊，全案依違反銀行法偵辦，預料有強制處分。

同案約談包括裕田集團負責人謝益宏、合夥人王國忠、會計王宜君、出納陳霈瑄；王宜君稍早被諭令30萬元交保。張美蘭移送複訊時，全程用外套遮頭，沒表示任何意見。

調查顯示，謝益宏與王國忠於2020至2021年間，先透過裕田集團掌控的多間人頭公司虛偽增資，並與該公司簽定不實採購合約，由裕田銷貨給人頭公司、開立假發票，最後以不實銷貨合約，向永豐銀詐貸4000餘萬元。張美蘭疑在審查過程中，明知業者貸款條件不符，卻指示下屬配合放貸，致銀行承受損失。

裕田集團過去涉及台蠟公司與子公司冠達違法放貸案，謝益宏、王國忠假藉買賣太陽能光電設備，向永豐銀申請專案貸款，以不實銷售契約手法，詐貸6.4億元。另外，台蠟負責人林哲印因蠟品營收衰退，故與謝益宏、王國忠共謀，由林哲印以假投資、真放貸方式，貸款予謝益宏、王國忠控制的5家公司，金額高達7.7億元，檢方依違反證交法等罪起訴7人。

2022年間，調查局桃園市調查處前組長林明宏，支援嘉義縣站搜台蠟違法放貸案，在林哲印處所查扣一本筆記本，裡面記載林哲印與時任調查局黃姓副局長、桃園市調廖姓處長餐敘、球聚等訊息，詎料林明宏竟於搜索後「匯報」處長，一審被依公務員洩漏國防以外之秘密罪判刑6月；案件上訴二審，台灣高等法院今年初駁回，宣告林男緩刑4年、全案定讞。