冷眼集／檢座疑開地下錢莊 菁英沉淪

基檢檢察官涉放高利貸遭搜索，林渝鈞曾到分局授課如何強化員警執法能量。記者游明煌／翻攝 基隆地檢署檢察官林渝鈞疑經營地下錢莊震驚司法圈，加上先前以律師鄭鴻威為首的十多名律師，遭起訴成為詐騙集團共犯，橋頭地院候補法官石育恩，與詐騙集團律師也有不當財物往來，院、檢、辯如今都出狀況，司法圈道德水位令人憂心。

基隆地檢署去年得知林渝鈞有男女不當關係，查訪後更發現往來資金可疑，昨發動大規模搜索。林渝鈞放貸資金謀利，金額以千萬元計算，近期也在地方上傳開。檢方從林的財產申報資料及往來金流，懷疑他利用人頭扮演金主角色，並涉犯重利罪，猶如經營地下錢莊。

台北檢調兩年多前偵辦詐欺案件，被捕車手部分應訊內容流出，追查發現以為首的律師集團，利用陪同偵查時做筆記，或是聲押後閱卷，將偵查狀況及有無供出上游成員等應訊內容，回傳給詐騙集團上層。

檢察官職司摘奸發伏，是正義的化身，執法者不守法，對公權力傷害極深；基檢查辦「自己人」，全案雖案情尚待釐清，但檢察官淪為被告，已重傷司法威信，劈斷人民對司法的信賴。

檢方約談後聲押多名律師獲准，並依違反組織犯罪條例、洗錢防制條例等罪嫌起訴鄭鴻威等十八人，全案法院審理中。鄭鴻威案並非律師圈單一人「害群之馬」，而是儼如成立專替詐騙集團服務的律師團，令國人震驚。

檢方事後追出法官石育恩在橋頭地方法院擔任候補法官時，涉嫌非公務使用司法院資料查詢系統，與鄭鴻威有三三○萬元資金往來，來源不明，起訴石涉犯洗錢罪，石案發後被橋頭地院停職。

法官、檢察官和律師養成不易，國家制度也提供相對優渥條件，希望司法人共同構築社會正義防線。如今院、檢、辯都出狀況，司法防線的菁英也道德淪喪，令人喟嘆。