聽新聞
0:00 / 0:00

檢察官林渝鈞涉案 檢警調意外

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

基隆地檢署辦自家檢察官林渝鈞，震撼司法圈。林在南投地檢署任職期間，曾瓦解山老鼠集團，調任基隆後指揮警方掃蕩多家電玩店，工作表現也有亮點，卻在處理私人感情遭非議，檢方主動調查後發現他的資金有疑點，更涉可能不當放貸。

林渝鈞先後在屏東、南投和基隆地檢署擔任檢察官，工作表現都正常，在南投地檢署期間曾指揮警方瓦解山老鼠集團。八年前調任基隆地檢署，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店等案件受矚目。

基隆警界對林渝鈞被搜索都相當詫異，一名偵查隊長說，林渝鈞很認真也年輕，與警方互動不錯，指揮案件時問案情問的很細，會涉貪被辦真的讓人很意外。

二○一九年，時任陳姓主任檢察官率林渝鈞等人出席治安座談會，林向民眾解釋反賄重要性，並教導民眾如何有效檢舉。二○二○年因應刑法第一四九條及第一五○條條文修正公布，基隆市警察局第三分局邀林渝鈞講授解析刑法聚眾鬥毆的構成要件與蒐證重點，林向員警講授如何強化員警執法能量，講習時條理分明，理論和法條都說得很清楚，也會舉辦案實例，讓員警記憶深刻。

基隆地檢署去年接獲情報，指林渝鈞和地檢署李姓女工友疑有不正常男女關係，鎖定林生活展開調查防弊。檢方檢視去年底林渝鈞財產申報資料，發現資金有異常，加上林涉入放貸情事傳開，決定立案調查。

因自家人涉案，基隆地檢署查辦時格外小心謹慎，調閱相關事證資料時一路採取單線作業方式，避免露出風聲。有檢調人員嘆「林渝鈞工作有表現，敗在金錢和感情。」

檢察官 基隆 高利貸

延伸閱讀

基檢查扣1.2萬顆泰達幣 50次競價39萬餘元拍定

檢察官林渝鈞疑有不當男女關係…金流也遭質疑 涉案情節滾雪球擴大

煙仔虎與煙仔傻傻分不清？曹銘宗抓包轉運站畫錯、口感大不同

拍賣詐團持有泰達幣39萬3500元拍定 賓士休旅車喊價11次仍流標

相關新聞

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

台中梧棲區洽興畜牧場去年十月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，規避廚餘蒸煮，還隱匿死豬數量，另將...

新聞眼／食安陰霾 盧秀燕心中刺 綠撿到槍

非洲豬瘟去年爆發，疫情雖獲控制，後續行政懲處、法律責任，乃至政治攻防，餘波蕩漾。盧市府處於風暴中心，儘管沒有官員遭起訴，...

知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和...

冷眼集／檢座疑開地下錢莊 菁英沉淪

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑經營地下錢莊震驚司法圈，加上先前以律師鄭鴻威為首的十多名律師，遭起訴成為詐騙集團共犯，橋頭地院候...

影射徐巧芯跟拍陳時中 他一審判刑6月

臉書粉專「無良公關」二○二二年台北市長選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，影射立法委員徐巧芯跟拍民進黨台北市長候選人陳時...

永豐銀爆內神通外鬼 女經理助光電業者詐貸4000萬 北檢漏夜偵訊

調查局獲報指出，光電系統商裕田集團涉與永豐銀內神通外鬼，先用人頭公司虛假交易，再以不實合約向銀行詐貸4000餘萬元，台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。