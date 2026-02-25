聽新聞
知法犯法…基檢檢察官涉放高利貸 遭約談

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導

<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>地檢署<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>林渝鈞涉不當放貸昨遭檢調約談，依貪汙、洗錢和重利等罪偵辦。林渝鈞曾到分局講習如何強化執法，警方印象深刻。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署檢察官林渝鈞涉不當放貸昨遭檢調約談，依貪汙、洗錢和重利等罪偵辦。林渝鈞曾到分局講習如何強化執法，警方印象深刻。記者游明煌／翻攝

基隆地檢署檢察官林渝鈞疑充當金主，涉嫌放高利貸收取重利，並在借錢的高姓男子還不出利息時逼債；基隆地檢署昨發動搜索，將林和另十三名被告帶回調查。林被控涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪，至昨午夜仍偵訊中。

基檢去年接獲檢舉，林渝鈞和地檢署李姓女工友疑有不正常男女關係，加上去年底林渝鈞財產申報資料出現異常，又涉入放貸傳聞，立案調查。

檢察官昨指揮廉政署、調查局人員，前往林渝鈞、李女、林的蔣姓前妻和多名被告等人居住、辦公處所共卅五處搜索、約談。

事發後林已請辭，但尚未完成辭職程序。林渝鈞因具檢察官身分，廉政署人員直接在地檢署內詢問案情，其他十三名被告和四名證人，分別帶往廉政署北調組、調查局北機站製作筆錄，昨晚陸續移送地檢署複訊。

檢方懷疑林渝鈞放款給高姓業者，收取高額利息，涉犯刑法重利罪；高男周轉不靈、公司倒閉後，林渝鈞涉嫌壓迫高簽下虛假債務證明，並要求公司設備抵債，涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物罪。檢方還查出疑為林的人頭帳戶有異常資金，涉犯洗錢防制法隱匿犯罪所得罪，相關案情仍待釐清。

據了解，高男從事自來水相關工程，傳財務出問題，林渝鈞有朋友在高公司任職，得知後透過人脈號召十多人當幕後金主，共同出資為高「整合債務」，賺取高額利息，林還曾在地檢署地下停車場向高收取利息。

知情人士說，高男與兒子經營的公司去年下半年倒閉，無力再支付利息，指控林渝鈞放高利貸。黃姓男子則疑受林指使提出民事訴訟，請求高家償還一千三百萬元債務。

基隆地院民事庭今年二月初開庭時，林渝鈞也現身法庭；高男律師指高姓父子不認識黃男，指控林渝鈞藉權勢，逼迫高的兒子簽名當借款人，這筆債務純屬子虛烏有。法官當時諭知會傳喚林出庭對質，但庭期時間未到，檢方昨搜索約談林渝鈞，偵辦釐清案情。

