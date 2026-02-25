快訊

【重磅快評】以拖吊蟑螂橫行為鑑 台灣該積極「打蟑」了

聽新聞
0:00 / 0:00

影射徐巧芯跟拍陳時中 他一審判刑6月

聯合報／ 記者王聖藜李成蔭／台北報導

臉書粉專「無良公關」二○二二年台北市長選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，影射立法委員徐巧芯跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，台北地方法院昨依選罷法意圖使人不當選罪判粉專管理員陳冠宇有期徒刑六月，得易科罰金十八萬元，褫奪公權二年。可上訴。

判決指出，陳冠宇是長期經營政治性粉專的管理員，理應了解選前任意散布不實事項，將戕害民主政治、無端製造對立，影響選民投票意願，對民主政治造成負面影響，陳冠宇犯後否認犯行，反於審理中指責徐巧芯才違反查證義務，依法量刑。

徐巧芯於二○二二年「九合一」選舉前，在臉書貼出當時參選台北市長的陳時中步出餐廳十指緊扣北市聯醫松德院區副院長李雅玲的照片，不久「無良公關」粉專在二○二二年十一月九日貼出「網軍建置計畫企劃書」，企劃書上有偽造徐巧芯、立委洪孟楷、台北市長蔣萬安等人的簽名。

該粉專發布文件指「本粉專收到獨家的爆料，內部流出一份國民黨使用網軍攻擊民進黨北部的候選人的計畫書！」內容包含「縣市長候選人進攻計畫：空戰力十八到廿九歲青年選民之青睞，操作網路社群對縣市長候選人發起攻擊、製造網路口水戰，建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題潑髒水，增加選民仇恨值」等，影射徐巧芯跟拍陳時中。

徐巧芯提告，檢方兩度對陳冠宇處分不起訴，徐聲請再議獲發回重查。

檢察官第三次偵辦時，陳冠宇辯稱，文件的來源是臉書帳號「張俊傑」所私訊的連結，連結內容則是臉書帳號「李思伶」，他有詢問「張俊傑」也有點入「李思伶」的臉書，但檢方認定陳冠宇的查證程度不足，將他起訴。

徐巧芯昨天貼文表示，兩年了，「無良公關」終於被判刑，還她公道，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文附圖並附上「刑安安，啾咪！」

徐巧芯 陳時中

延伸閱讀

臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

貼文指藍營要跟拍陳時中 無良公關管理員判6月

誣陷徐巧芯組網軍跟拍潑髒水 「無良公關」管理員判刑6月褫奪公權2年

指國會辦公室被大規模搜索非小事 徐巧芯轟賴政府：把政治黑手拿開

相關新聞

臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

國民黨立委徐巧芯在2022年參選台北市議員時遭社群粉專指其組網軍、潑髒水，徐因此報案，台北地院審理，今天判粉專管理員6個...

銀行疑有內鬼…光電系統商裕田集團負責人涉詐貸4千萬餘元 檢調搜索5人

光電系統商裕田集團曾涉及台蠟公司與冠達公司違法放貸7.7億元案，調查局台北市調查出日前又接獲檢舉，裕田集團謝姓負責人及王...

永豐銀爆內鬼經理涉詐貸 光電業者會計30萬交保

調查局獲報指出，光電系統商裕田集團疑與永豐銀張姓資深經理串通，利用人頭公司進行假交易，再以不實合約向銀行詐貸4千餘萬元，...

非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人。對此，台中市環保局回應...

影射徐巧芯跟拍陳時中 他一審判刑6月

臉書粉專「無良公關」二○二二年台北市長選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，影射立法委員徐巧芯跟拍民進黨台北市長候選人陳時...

夾帶1.5公斤黃金闖關挨罰 新北男昨急繳301萬保住翻倍漲的純金擺飾

新北市鍾姓男子2024年間前往越南時，攜帶3件總重1.5公斤黃金擺飾出境未申報，遭扣留並開罰301萬餘元，去年底逾期未繳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。