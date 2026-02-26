引爆豬瘟起訴／違規廚餘養豬 累犯重罰400萬

去年十月台中梧棲區洽興畜牧場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，負責人陳姓父子涉及上傳舊照，規避稽查等情事，遭檢方起訴，農業部表示，為杜絕類似情事發生，累犯者將被直接開罰四百萬元，絕不寬貸。

為防範防疫破口再度發生，環境部環境管理署表示，已要求全國養豬場於今年轉型期間欲餵飼廚餘，皆須裝設即時溫度及影像監控系統，以利環保與農政機關全天候即時掌握養豬場蒸煮廚餘狀況，另要求廚餘運輸車輛裝設即時追蹤系統。

環境部統計，截至本月十二日止，已有三八一輛車完成ＧＰＳ審驗，二四三場養豬場完成申請AIoT（溫度監控設備）裝設，可持續使用廚餘養豬。

環管署指出，將與中央農政單位及地方政府共同查核具廚餘再利用資格的養豬場，若再發現有違規使用廚餘等情形，將依飼料管理法、動物傳染病防治條例或廢棄物清理法等，直接予以告發處分，絕不寬貸。

農業部表示，目前一一九頭以下規模的養豬場禁止使用廚餘餵豬，今年四月底前將巡視所有全台一九九頭以下養豬場，觀察是否違法。據動物傳染病防治條例與飼料管理法規定，第一次違規，最高可罰四十萬元，如為第二次累犯，直接開罰四百萬元。至於廚餘養豬轉型的落日期限，依行政院公布的期限為準，明年起廚餘養豬正式退場。