引爆豬瘟起訴／檢追犯罪 官員防疫無能遭免職

台中梧棲區洽興畜牧場爆發非洲豬瘟，台中市府應變能力屢遭質疑，三名官員遭免職，四人被監察院彈劾，昨台中地檢署偵結，僅起訴陳姓豬農父子，中市府官員無人涉及刑事責任，關鍵在於豬農實際從事不法行為，官員們未與其聯手，雖說防疫不力，但僅止於行政無能、監督不周。

台中爆發非洲豬瘟，各界第一時間將矛頭指向台中市長盧秀燕團隊，除因農業局、環保局等應對、發言及實際處置措施荒腔走板，民眾心生恐慌，難免質疑中市府公務員涉及瀆職。

台中地檢署針對非洲豬瘟案，最初主動剪報分「他」字案調查，試圖找到病毒來源、廚餘流向，除了費時調閱、比對大量的數據，更多次至垃圾掩埋場、焚化爐、廚餘處理處所履勘，檢察官忍著垃圾、廚餘等難聞氣味，埋首追查有無「刑事犯罪。」

直至非洲豬瘟中央災害應變中心揭露養豬場化製單三聯單填載的死豬數量不實，全案才有突破，檢方得以朝刑法偽造文書罪嫌方向，將陳姓豬農父子聲押獲准，昨天起訴。

部分人士認為，台中市府官員恐涉有刑責，但本案自始至終檢方並未搜索中市府，也無任何一位官員遭列「被告」偵訊。法界分析，豬農父子上傳舊照片規避廚餘蒸煮稽查，不實申報死豬數量，明知同場豬隻可能染疫，卻仍送至屠宰場拍賣，種種故意行為都是兩人所為，中市府官員事前公告規定、事後未有聯手不法行為，因此不成立共同正犯。

官員們雖無刑責，但監督不周、防疫無能卻是事實，先經「行政處分」遭免職，再經監察院彈劾，後果恐大大重於偽造文書、詐欺等輕罪刑度，所有行政官員應引以為鑑。