引爆豬瘟起訴／上傳舊照 嫌犯廚餘蒸煮未落實

台中梧棲區洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，負責人陳姓父子竟以預先拍好「舊照片」，反覆上傳環境部系統，藉此規避稽查，另隱匿疫情、死豬數量，儘管不少死豬「鼻孔流血」，仍將同場恐染疫的卅隻豬送至拍賣，其中兩頭途中斃死，一頭送到買家時已站不起來。

檢方查出，洽興畜牧場為取得廚餘再利用登記檢核的養豬場，依法應將收受廚餘以九十度以上高溫蒸煮一小時以上，每日登入環境部「廚餘蒸煮申報系統」，據實申報、上傳照片或影片，但陳姓兒子以事先拍好蒸煮廚餘的照片，兩年多來每天上傳「舊照」，有無依規定蒸煮、殺菌，不得而知。

去年十月十日起豬隻大量死亡，陳姓父子沒有通報疫病，僅自行用抗生素投藥，且為了避免消息走漏，短少漏報了四十六頭死亡豬隻交非法清運業者處理。

父子考量十月七日花費卅一萬元買進六十六頭豬，擔心蒙受損失，明知不少患病死亡的豬隻鼻孔流血，仍填載不實的家畜健康聲明書後，再將可能已染疫尚未發病、還在停藥期內的卅頭豬送往大安區肉品市場拍賣。

在運送過程中，兩頭抵達前死亡，其餘廿八頭標售，其中一頭送抵買家時，已經無法站立、步行，該買家聯絡雲林另一個客戶是否願意接收這隻「不會走路，但還活著的豬」，對方同意載走；該買家表示，事前完全不知該豬場豬隻大量死亡，「若事前知道，幹嘛還去買。」

檢方訊問時，陳子否認因豬瘟疫情爆發，才趕緊賣豬，辯稱這批豬原排定十月三日販售，但適逢中秋節，司機忙不過來，才排到十三日。