永豐銀爆內鬼經理涉詐貸 光電業者會計30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報指出，光電系統商裕田集團疑與永豐銀張姓資深經理串通，利用人頭公司進行假交易，再以不實合約向銀行詐貸4千餘萬元，台北市調查處25日搜索5處地點，約談審核放貸的張姓女經理及業者共5人到案，台北地檢署複訊後，依違反銀行法命裕田集團會計王宜君30萬交保。

同案約談的永豐銀張姓女經理、裕田集團謝姓負責人、王姓合夥人、陳姓出納尚在調查局詢問。

調查顯示，謝男與王男於2020至2021年間，先透過裕田集團掌控的多間人頭公司虛偽增資，並與該公司簽定不實採購合約，由裕田銷貨給人頭公司、開立假發票，最後以不實銷貨合約，向永豐銀行詐貸4千餘萬元，張姓女經理在審查過程中，疑明知貸款條件不符，卻指示下屬配合放貸，致銀行承受損失，涉違反銀行法。

永豐銀爆發內神通外鬼詐貸案，檢方約談裕田集團會計王宜君（左1）到案，訊後30萬交保。記者張宏業／攝影
永豐銀爆發內神通外鬼詐貸案，檢方約談裕田集團會計王宜君（左1）到案，訊後30萬交保。記者張宏業／攝影

