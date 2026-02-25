永豐銀爆內鬼經理涉詐貸 光電業者會計30萬交保

調查局獲報指出，光電系統商裕田集團疑與永豐銀張姓資深經理串通，利用人頭公司進行假交易，再以不實合約向銀行詐貸4千餘萬元，台北市調查處25日搜索5處地點，約談審核放貸的張姓女經理及業者共5人到案，台北地檢署複訊後，依違反銀行法命裕田集團會計王宜君30萬交保。

同案約談的永豐銀張姓女經理、裕田集團謝姓負責人、王姓合夥人、陳姓出納尚在調查局詢問。