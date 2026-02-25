夾帶1.5公斤黃金闖關挨罰 新北男昨急繳301萬保住翻倍漲的純金擺飾

新北市鍾姓男子2024年間前往越南時，攜帶3件總重1.5公斤黃金擺飾出境未申報，遭扣留並開罰301萬餘元，去年底逾期未繳移送執行署桃園分署，原定下周二先拍賣其中1塊重500公克飾品，鍾昨急捧現金繳清罰款，領回近來翻倍大漲的3件純金擺飾。

桃園分署說，鍾男於2024年4月30日原欲搭機前往越南，在手提行李藏放3塊總重約1.5公斤、當時市價301萬7643元的黃金擺飾，遠超過法定2萬美元約新台幣60萬元的免申報限額。

由於鍾男未向海關以口頭或書面報關辦理驗放手續，經航警局安檢大隊查獲，現場會同財政部關務署台北關人員清點後，依洗錢防制法第15條扣留3件純金擺飾外，並由台北關依同法第12、14條及洗錢防制物品出入境申報及通報辦法等規定，開出與市價等值的新台幣301萬7643元罰鍰，並限期30天內繳清；但鍾男遲遲不繳，台北關於去年12月將案件移送執行署執行。

桃園分署收案後，第一時間先查扣鍾男名下所有存款，隨即於今年元月間派員前往桃園國際機場，依法查封這批遭扣留的3件純金擺飾，公告將於今年3月3日先就其中1件重約500公克的黃金擺飾進行首波公開拍賣。

值得注意的是，鍾男這2年的「被動投資」報酬率驚人，對比鍾男遭查獲當時的金價每錢約8000至9000元新台幣，以3件擺飾總市值等同罰鍰 301萬餘元計算，每錢約7544元，與今天台灣銀樓公會與銀行牌價黃金賣出價，已飆破每錢20600元大關，換算這1.5公斤重的實金現值突破825萬元，價差令人咋舌。

桃園分署原定下月3日針對其中一件造型金飾進行首波公開拍賣，以黃金時價計算，這件擺飾如今市值高達275萬元，幾乎快等同罰金，鍾男眼見金價持續創下歷史新高，意識一旦遭法拍，不僅損失慘重，還錯失近年的驚人漲幅，趕在法拍倒數前夕急忙主動致電桃園分署表達繳款意願。

鍾男昨天捧著301萬7643元現金到桃園分署繳清，執行官確認入帳後，隨即解除扣押並將3件黃金擺飾全數發還，雖然鍾男支付300餘萬罰款，卻領回現值約800餘萬資產，賣掉能淨賺524萬元，成為另類「強制儲蓄」大贏家。