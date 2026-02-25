天坑案7/10宣判 楊文科遭求刑10年現身喊冤：無圖利、司法會還清白

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地院審理竹北天坑案，今日全案辯論終結，定2026年7月10日宣判。檢方指出，縣長楊文科未善盡監督責任，私下與建商聯繫，停工後仍涉不當介入，建請判處10年。楊文科今天晚間在律師團的陪同下，在法院門口親自現身回應，他再次強調「我們是清白的，堅決認為無罪！」

楊文科表示，縣府在處理豐采520建案事件，全程秉持依法行政、不偏不倚的原則。他指出，當時是在經過長時間的原因調查，並要求豐邑繳交1億元擔保金後，6百多天後復工，事情都非常順利。

面對檢方的圖利指控，楊文科嚴正駁斥，強調自己與建商之間完全沒有私交，更無任何利益往來，更遑論有圖利動機。他最後感嘆起訴「非常不公平」，並相信司法為還他清白，落實公平正義。

楊文科的律師陳國文強調，縣長介入溝通純粹是基於「公共安全」考量，當時豐邑對於道路塌陷責任採抗拒態度，不願配合修補，導致縣府必須出面協調，推動後續處置工作。縣長在處理過程中始終堅持「依法行政」，並未給予寬鬆條件，「縣長遭起訴圖利，實屬莫大的冤枉」。

楊文科的律師呂俊杰強調，檢察官在起訴和審理過程，純粹是用個人臆測去推論縣長施壓公務員，但沒有任何一位公務員指證縣長有介入復工決策，一切都依法行政，對於檢察官在最後論刑求處10年以上的重刑感到非常訝異，也認為這並非妥當的認定。

楊文科的律師黃俊華則說，所有的公務員從偵查到審判，都說縣長要求他們「依規定辦理」，檢察官卻完全忽視這些證據，縣長出面處理是為了保障安全、避免後續危害，事實證明，正因為縣長的處理，該建案才能持續妥善處置，避免變成「爛尾樓」而造成更大的危害及居民損失。

新竹地院審理竹北天坑案，今日全案辯論終結，定2026年7月10日宣判。記者郭政芬／攝影
新竹地院審理竹北天坑案，今日全案辯論終結，定2026年7月10日宣判。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今天晚間在律師團的陪同下，在法院門口親自現身回應，他再次強調「我們是清白的，堅決認為無罪！」記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今天晚間在律師團的陪同下，在法院門口親自現身回應，他再次強調「我們是清白的，堅決認為無罪！」記者郭政芬／攝影

