快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

台中非洲豬瘟偵結 87歲老農年底已交保、兒子移審繼續羈押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，竟反覆「上傳舊照」規避稽查，豬瘟爆發隱匿死豬數量、將死豬交非法業者處理，還將30頭疑染疫、未逾停藥期的豬送屠宰場拍賣，依偽造文書、詐欺起訴2人。法官晚間裁定陳子繼續羈押禁見。

陳姓豬農高齡87歲，去年收押近2個月後，檢方認為無延押必要，陳翁於去年12月底已先行交保，兒子目前仍羈押中。全案今移審，台中地院傍晚開庭，法官訊問後認為仍有繼續羈押必要，晚間裁定陳子繼續羈押禁見。

去年10月22日非洲豬瘟爆發，中檢查出，洽興畜牧場取得廚餘再利用登記檢核，依規定要將廚餘以90度以上高溫蒸煮1小時，並拍照、錄影上傳環境部。

陳姓兒子為規避稽查，2022年預先拍蒸煮照片存在手機內，於2023年1月至2025年9月每天申報時「反覆上傳舊照片」充做當天蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，也違規轉售、申報不實；同年10月10日大量豬隻死亡，陳和父親也沒通報疫病，僅自行以抗生素投藥，仍無法控制死亡。

檢方指出，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，10月10日至20日間將部分死豬交合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短少申報46頭死豬，直至疫情曝光，台中市府10月22日預防性撲殺同場尚存活的195頭豬。

檢方也發現，陳姓父子見大量豬隻死亡，為減少損失仍將30頭可能染疫、未逾停藥期的豬送大安肉品市場拍賣，詐得32萬元。檢方直言父子無視廚餘高溫蒸煮是防堵非洲豬瘟的重要防線、隱匿死豬數量，罔顧公共利益、產業安全，惡性重大，依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法起訴求重刑。

台中梧棲區去年10月爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照
台中梧棲區去年10月爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照

非洲豬瘟 廚餘 上傳

延伸閱讀

非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

台中非洲豬瘟案遭起訴87歲豬農喊冤 已被羈押3個月是要關到死喔？

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中非洲豬瘟 鼻孔流血死...同場30頭豬仍送屠宰 2斃死、1站不起來

相關新聞

臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

國民黨立委徐巧芯在2022年參選台北市議員時遭社群粉專指其組網軍、潑髒水，徐因此報案，台北地院審理，今天判粉專管理員6個...

銀行疑有內鬼…光電系統商裕田集團負責人涉詐貸4千萬餘元 檢調搜索5人

光電系統商裕田集團曾涉及台蠟公司與冠達公司違法放貸7.7億元案，調查局台北市調查出日前又接獲檢舉，裕田集團謝姓負責人及王...

非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人。對此，台中市環保局回應...

台中非洲豬瘟偵結 87歲老農年底已交保、兒子移審繼續羈押禁見

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，...

國軍實彈演訓…男開車擅闖軍事管制區 法院依違反國安法判刑2月

梁姓男子開車行經屏東縣車城鄉保力村竹社路段時，保力山是重要軍事管制區，軍方設厚殼管制哨所，制止進入，進行實彈演訓任務，梁...

天坑案辯結楊文科遭求刑10年 楊駁私交指控：若違法怎會主動移送？

新竹地院審理竹北天坑案，今日全案辯論終結。檢方指出，縣長楊文科未善盡監督責任，私下與建商聯繫，停工後仍涉不當介入，建請判...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。