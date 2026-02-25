台中非洲豬瘟偵結 87歲老農年底已交保、兒子移審繼續羈押禁見

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，竟反覆「上傳舊照」規避稽查，豬瘟爆發隱匿死豬數量、將死豬交非法業者處理，還將30頭疑染疫、未逾停藥期的豬送屠宰場拍賣，依偽造文書、詐欺起訴2人。法官晚間裁定陳子繼續羈押禁見。

陳姓豬農高齡87歲，去年收押近2個月後，檢方認為無延押必要，陳翁於去年12月底已先行交保，兒子目前仍羈押中。全案今移審，台中地院傍晚開庭，法官訊問後認為仍有繼續羈押必要，晚間裁定陳子繼續羈押禁見。

去年10月22日非洲豬瘟爆發，中檢查出，洽興畜牧場取得廚餘再利用登記檢核，依規定要將廚餘以90度以上高溫蒸煮1小時，並拍照、錄影上傳環境部。

陳姓兒子為規避稽查，2022年預先拍蒸煮照片存在手機內，於2023年1月至2025年9月每天申報時「反覆上傳舊照片」充做當天蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，也違規轉售、申報不實；同年10月10日大量豬隻死亡，陳和父親也沒通報疫病，僅自行以抗生素投藥，仍無法控制死亡。

檢方指出，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，10月10日至20日間將部分死豬交合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短少申報46頭死豬，直至疫情曝光，台中市府10月22日預防性撲殺同場尚存活的195頭豬。