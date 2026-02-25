國軍實彈演訓…男開車擅闖軍事管制區 法院依違反國安法判刑2月
梁姓男子開車行經屏東縣車城鄉保力村竹社路段時，保力山是重要軍事管制區，軍方設厚殼管制哨所，制止進入，進行實彈演訓任務，梁男不聽勸阻擅自闖入，軍方報警後移送法辦。屏東地院近日審結，判梁男犯國家安全法處有期徒刑2月，可易科罰金。可上訴。
判決指出，2024年10月17日下午3時許，梁姓男子駕駛小客貨車，行經屏東縣車城鄉保力村竹社路靠近保力山時，明知道保力山是重要軍事管制區，且有軍方人員在附近路段設厚殼管制哨所，禁止進入，並進行實彈演訓任務。
梁男未經申請許可，開車闖入保力山管制區，經厚殼管制哨所人員制止後，梁男仍不理會，開車進入管制區，開到義民廟管制哨所，遭柵欄阻擋後，仍不聽軍方人員要求熄火停車，梁男開車迴轉，意圖再次闖入管制區內，之後經管制哨所人員報警移送法辦。
法院審理認為，梁男明知保力山管制區是國防部依國家安全法所公告的軍事管制區，竟未經申請許可逕行進入，經通知離去不從，仍無故侵入本案管制區，已嚴重危及軍方人員對於該軍事管制區與國防軍事機密的維護，所為誠屬不該，實在不宜輕縱。考量梁男犯後坦承犯行，態度尚可，依違反國家安全法第15條第一項未經申請許可無故入出管制區經通知離去而不從罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，一天一千元。可上訴。
