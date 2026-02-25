快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

天坑案辯結楊文科遭求刑10年 楊駁私交指控：若違法怎會主動移送？

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地院審理竹北天坑案，今日全案辯論終結。檢方指出，縣長楊文科未善盡監督責任，私下與建商聯繫，停工後仍涉不當介入，建請判處10年。楊文科庭上表示，若有違法，怎可能主動移送司法？「主動求真相，卻換來羅織構陷」，令人遺憾。此種起訴方式，不僅是入他於罪，也重挫全台公務體系依法行政的信心。

新竹地檢署偵辦竹北天坑案，包括新竹縣長楊文科、豐邑董事長劉樹居在內共12人遭起訴，審理長達1年半。檢察官今庭上要求從重量刑，指控豐邑為節省成本，未確保施工安全，導致建案多次坍塌、嚴重危及住戶安全。建請判刑劉樹居5年6月、總經理邱崇喆5年10月、豐邑副總黃淑美2年2月、頌恩營造副總盧永吉2年、劉姓工地主任3年。

檢方指控楊文科、江良淵及黃姓承辦員身為公務員，未善盡監督責任，私下與建商聯繫，建案停工後仍不當介入，求刑楊文科10年、前工務處長江良淵12年、黃姓承辦員6年以上，並請求褫奪公權。

楊文科在庭上陳述，檢方指控他與豐邑公司有私交，這是他最難以接受的羞辱。他鄭重聲明，除公務往來外，與該公司完全無私交或不正當往來。公職生涯中，凡守法投資的開發商，包括台積電等，他都依法協助；違法者則依法嚴辦。他與豐邑完全「公事公辦」，檢方憑少數接觸或片面通訊編造私交與對價，既毀謗人格，也扭曲事實。

楊文科說，豐邑520建地塌陷時，輿論在2022縣市長選舉期間猛烈攻擊縣府。他唯念查明真相、保護基層公務員，因此主動移送檢察署並要求政風處調查，卻換來檢調大規模搜索、羈押與起訴。若有私交或違法，他怎可能自動移送？「主動求真相，卻遭羅織構陷」，令人遺憾。此種「深文周納」的起訴方式，不僅入他於罪，更是對全台灣公務體系「依法行政」信心的重大打擊。

楊文科律師強調「此案從未有公務員指控縣長施壓」，相關說法多為檢方片面推論。縣長作為是為維護居民安全。若將防災搶險視為犯罪，恐造成公務體系「多做多錯」的寒蟬效應，盼法院依法判決無罪。

江良淵庭上盼法院判決無罪，強調「欲加之罪，何患無辭」，指控多屬檢方硬扣帽子。他指出，事故鑑定與縣府復工裁量是兩件事，鑑定僅供後續處置，不能混為一談；賴姓證人因職務調動可能心生怨懟，證詞存疑。懇請法院查明真相，還原事實，還他公道。

劉樹居辯護人指出，檢方至今仍採聳動且強硬的指控方式，未能就事論事，令人失望。他反問，若豐邑與縣府關係密切，會被縣府移送法辦嗎？豐邑在2023年特斯拉事件後，還被縣府停工長達1年9個月，甚至其他3個合法建案都被縣府勒令停工，這是官商勾結嗎？

竹北天坑案在法院開庭，檢察官王遠志（右一）認為新竹縣長楊文科（左三）圖利，求處10年徒刑。圖／本報資料照片

