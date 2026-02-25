基檢查扣1.2萬顆泰達幣 50次競價39萬餘元拍定

快訊

中央社／ 基隆25日電

法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣基隆地檢署偵查詐欺案扣押的賓士車G63，與虛擬貨幣泰達幣1萬2727.0465顆，賓士車最後流標，泰達幣經50次競價，以39萬3500元拍定。

拍賣會開始前，行政執行署長繆卓然、基隆地檢署檢察長柯宜汾、行政執行署宜蘭分署分署長王金豐、基隆市警察局副局長江麗芬等人陸續抵達基隆地檢署，出席「檢執合作、打擊詐騙」活動，共同宣示跨機關合作，積極落實政府政策的決心。

宜蘭分署指出，拍賣會上午10時在基隆地檢署1樓新聞採訪室登場，在執行官熱情活潑的介紹與引導下，迅速點燃現場氣氛，喊價聲此起彼落，賓士車G63競價達11次，因出價未達底價而流標，而泰達幣1萬2727.0465顆，經50次激烈競價，最後以新台幣39萬3500元拍定。

基隆地檢署指出，此案受害民眾損失金額達9000餘萬元，為落實「沒收新制」剝奪不法利得的刑事政策，以最大化保障被害人未來求償的價值，囑託宜蘭分署展開拍賣程序，將妥善保管所得價金39萬3500元，後續依法進行沒收與求償分配。

