臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道
國民黨立委徐巧芯在2022年參選台北市議員時遭社群粉專指其組網軍、潑髒水，徐因此報案，台北地院審理，今天判粉專管理員6個月刑期並褫奪公權2年，可上訴。徐稍早發文表示，兩年了終於還她公道，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文並附圖表示：「刑安安，啾咪！」
臉書粉專「無良公關」2022年「九合一」選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，文件中疑偽造當時登記台北市議員候選人徐巧芯、登記台北市長候選人蔣萬安的簽名，檢方依違反選罷法意圖使人不當選罪起訴粉專管理員陳冠宇；台北地院審理，今判陳有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權2年，可上訴。
徐巧芯稍早發貼文臉書表示，兩年了，「無良公關」終於被判刑，還她公道，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文附圖並附上「刑安安，啾咪！」她也列出案情時間軸，2022年11月報案、2023年4月開庭、2023年7月檢察官朱家蓉判定不起訴、2025年9月高院逆轉起訴、2026年2月判刑6個月並褫奪公權2年；她還補充，朱家蓉就是當初聲押國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的檢察官之一。
