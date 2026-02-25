快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

聽新聞
0:00 / 0:00

臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯在2022年參選台北市議員時遭社群粉專指其組網軍、潑髒水，徐因此報案，台北地院審理，今天判粉專管理員6個月刑期並褫奪公權2年，可上訴。徐稍早發文表示，兩年了終於還她公道，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文並附圖表示：「刑安安，啾咪！」

臉書粉專「無良公關」2022年「九合一」選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，文件中疑偽造當時登記台北市議員候選人徐巧芯、登記台北市長候選人蔣萬安的簽名，檢方依違反選罷法意圖使人不當選罪起訴粉專管理員陳冠宇；台北地院審理，今判陳有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權2年，可上訴。

徐巧芯稍早發貼文臉書表示，兩年了，「無良公關」終於被判刑，還她公道，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文附圖並附上「刑安安，啾咪！」她也列出案情時間軸，2022年11月報案、2023年4月開庭、2023年7月檢察官朱家蓉判定不起訴、2025年9月高院逆轉起訴、2026年2月判刑6個月並褫奪公權2年；她還補充，朱家蓉就是當初聲押國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的檢察官之一。

國民黨立委徐巧芯。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯稍早針對「無良公關」管理員遭判刑發文表示，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文並附圖表示「刑安安，啾咪！」圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯稍早針對「無良公關」管理員遭判刑發文表示，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文並附圖表示「刑安安，啾咪！」圖／取自徐巧芯臉書

徐巧芯 國民黨

延伸閱讀

誣陷徐巧芯組網軍跟拍潑髒水 「無良公關」管理員判刑6月褫奪公權2年

指國會辦公室被大規模搜索非小事 徐巧芯轟賴政府：把政治黑手拿開

影／ 與杜秉澄夫妻決裂 徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

相關新聞

台中非洲豬瘟案遭起訴87歲豬農喊冤 已被羈押3個月是要關到死喔？

台中非洲豬瘟案今天檢方偵結，檢方指出，被告陳姓豬農父子2人身為專業養豬業者，長期上傳舊照方式規避監管，並違法轉售廚餘，破...

逢甲大學畢委會長監守自盜 拿畢業生474萬會費買股票大虧還遭判刑

時任逢甲大學畢業生工作委員會王姓會長堅守自盜，擅自拿474萬多元會費去買股票、支付個人花銷，後來股市虧損趕緊要媽媽幫其填...

遊艇載客出遊擱淺撞毀珊瑚礁 墾管處告贏船長船公司要賠29萬

船長駕駛遊艇從恆春後壁湖漁港載遊客出港後船舶故障擱淺造成珊瑚礁礁受損，擱淺處為國家公園範圍，珊瑚礁屬天然海洋資源為國有財...

臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

國民黨立委徐巧芯在2022年參選台北市議員時遭社群粉專指其組網軍、潑髒水，徐因此報案，台北地院審理，今天判粉專管理員6個...

銀行疑有內鬼…光電系統商裕田集團負責人涉詐貸4千萬餘元 檢調搜索5人

光電系統商裕田集團曾涉及台蠟公司與冠達公司違法放貸7.7億元案，調查局台北市調查出日前又接獲檢舉，裕田集團謝姓負責人及王...

非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人。對此，台中市環保局回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。