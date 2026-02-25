臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

國民黨立委徐巧芯在2022年參選台北市議員時遭社群粉專指其組網軍、潑髒水，徐因此報案，台北地院審理，今天判粉專管理員6個月刑期並褫奪公權2年，可上訴。徐稍早發文表示，兩年了終於還她公道，不管對方是否會再上訴，她都會繼續戰鬥；貼文並附圖表示：「刑安安，啾咪！」

臉書粉專「無良公關」2022年「九合一」選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，文件中疑偽造當時登記台北市議員候選人徐巧芯、登記台北市長候選人蔣萬安的簽名，檢方依違反選罷法意圖使人不當選罪起訴粉專管理員陳冠宇；台北地院審理，今判陳有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權2年，可上訴。