銀行疑有內鬼…光電系統商裕田集團負責人涉詐貸4千萬餘元 檢調搜索5人
光電系統商裕田集團曾涉及台蠟公司與冠達公司違法放貸7.7億元案，調查局台北市調查出日前又接獲檢舉，裕田集團謝姓負責人及王姓合夥人涉以不實的光電設備採購合約，向永豐銀行詐貸4千萬餘元，且疑有銀行內鬼涉案，台北地檢署今指揮台北市調查處搜索謝等5人住居所，晚間將至北檢複訊。
台蠟公司及子公司冠達涉假借交易買賣光電設備，2018年至2022年間透過裕田集團的可控公司違法放貸7.7億。台蠟林姓負責人及裕田謝姓負責人等7人2024年經嘉義地檢署起訴。當時檢方查出，謝、王2人為合夥人，曾向銀行申請太陽能設備專案貸款，以不實的銷售契約及偽造的發票，向銀行詐貸6.4億餘元。
檢調日前再度接獲檢舉，從事光電系統的裕田集團謝姓負責人與王姓合夥人涉嫌在2020年、2021年間，透過人頭公司虛偽增資，並與裕田集團簽立不實的光電設備採購合約，開立不實發票給人頭公司取得貨款後，再疑以不實合約書，向永豐銀行詐貸4千餘萬元。
檢調查出，此詐貸案件疑似有銀行端內鬼，今指揮調查局台北市調查處搜索謝姓負責人等5人住居所，其中永豐銀行某分行管理幹部張姓女子被列為被告，涉配合向銀行詐貸，今同步被搜索約談，被告等5人晚間將陸續移送北檢複訊或自動到案。
