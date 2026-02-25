台中豬瘟回顧 獸醫：飼養者、公務員得過且過釀禍

台中染非洲豬瘟養豬場的特約獸醫師紀又銘今天說，針對豬病防治，養豬班每年都有會議，會中學者解釋豬病防疫、有宣導手冊讓豬農帶回，卻因飼養者、公務人員得過且過釀禍。

台中市梧棲區洽興畜牧場去年10月間爆發非洲豬瘟，台中地檢署調查後，認定陳姓父子涉犯詐欺等罪嫌依法起訴。陳姓老農哽咽說，他平常只是看看豬隻，現在都交給兒子飼養，已經87歲了，沒錢還要打官司、被關，希望法官斟酌。

此豬場的特約獸醫師紀又銘接受媒體聯訪表示，政府每年都會舉辦豬病防治宣導，養豬班舉辦季會、年會，邀請相關學者解釋豬病防治狀況，另有宣導手冊讓豬戶帶回。

紀又銘提到，自口蹄疫以來，政府不斷宣導如何防範豬病，老農兒子有參加說明會，老農不能因為沒參加或是不在乎就推說沒責任；因他個人長期以來疏忽，不把防範當作一回事，才面臨這麼大問題。

他說，基層公務人員長期陪著陳姓老農便宜行事，未落實防疫，陳姓老農也覺得未被開罰，任何事情都得過且過，才會釀此大禍。

台中市政府透過文字稿表示，台中市有38家廚餘養豬場，有5家養豬場申請第1階段轉型，申請書件資料皆已審查完畢；32家養豬場申請AIOT再利用廚餘餵養豬隻，配合相關單位現場查核；其中1場為案例場，已停養。

另外，環保局除落實廚餘來源資格審查，加強稽查措施，開放養豬首週每日辦理1次現場查核；次週起每兩週至少辦理1次現場查核，較中央規定1季現場稽查1次，更加嚴格。