非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人。對此，台中市環保局回應，將依中央再利用相關規定輔導養豬業者，落實廚餘來源資格審查，另採行較中央更嚴格的現場稽查措施，加強查核。

檢方調出，陳姓父子為降低成本，規避廚餘高溫蒸煮規定，更利用上傳舊照片等造假手段蒙蔽監控系統，甚至在疫情期間隱匿死豬數量。動保處人員第一次到場要求採檢遭拒，第二次訪視時，因確認疫情顯有異常，隨即採取「強制採樣」送驗，最終確認感染非洲豬瘟。