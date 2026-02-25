非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了
台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人。對此，台中市環保局回應，將依中央再利用相關規定輔導養豬業者，落實廚餘來源資格審查，另採行較中央更嚴格的現場稽查措施，加強查核。
檢方調出，陳姓父子為降低成本，規避廚餘高溫蒸煮規定，更利用上傳舊照片等造假手段蒙蔽監控系統，甚至在疫情期間隱匿死豬數量。動保處人員第一次到場要求採檢遭拒，第二次訪視時，因確認疫情顯有異常，隨即採取「強制採樣」送驗，最終確認感染非洲豬瘟。
對於該案偵結起訴，環保局說明，除依中央再利用相關規定，輔導養豬場設置廚餘蒸煮設備AIOT即時監控系統、清運車輛裝設GPS定位設備，並落實廚餘來源資格審查，另採行更嚴格的加強稽查措施，包含開放養豬首周每日1次現場查核，次周起每2周至少1次現場查核，較中央規定一季現場稽查一次，更加嚴格。
