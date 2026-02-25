快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人。對此，台中市環保局回應，將依中央再利用相關規定輔導養豬業者，落實廚餘來源資格審查，另採行較中央更嚴格的現場稽查措施，加強查核。

檢方調出，陳姓父子為降低成本，規避廚餘高溫蒸煮規定，更利用上傳舊照片等造假手段蒙蔽監控系統，甚至在疫情期間隱匿死豬數量。動保處人員第一次到場要求採檢遭拒，第二次訪視時，因確認疫情顯有異常，隨即採取「強制採樣」送驗，最終確認感染非洲豬瘟。

對於該案偵結起訴，環保局說明，除依中央再利用相關規定，輔導養豬場設置廚餘蒸煮設備AIOT即時監控系統、清運車輛裝設GPS定位設備，並落實廚餘來源資格審查，另採行更嚴格的加強稽查措施，包含開放養豬首周每日1次現場查核，次周起每2周至少1次現場查核，較中央規定一季現場稽查一次，更加嚴格。

台中梧棲區養豬場去年爆發非洲豬瘟。圖／台中市政府提供
台中梧棲區養豬場去年爆發非洲豬瘟。圖／台中市政府提供

非洲豬瘟 廚餘 環保局

延伸閱讀

台中非洲豬瘟案遭起訴87歲豬農喊冤 已被羈押3個月是要關到死喔？

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中非洲豬瘟 鼻孔流血死...同場30頭豬仍送屠宰 2斃死、1站不起來

非洲豬瘟防線破功原因曝光！廚餘蒸煮超敷衍...疫情爆發繼續送屠宰場

相關新聞

台中非洲豬瘟案遭起訴87歲豬農喊冤 已被羈押3個月是要關到死喔？

台中非洲豬瘟案今天檢方偵結，檢方指出，被告陳姓豬農父子2人身為專業養豬業者，長期上傳舊照方式規避監管，並違法轉售廚餘，破...

逢甲大學畢委會長監守自盜 拿畢業生474萬會費買股票大虧還遭判刑

時任逢甲大學畢業生工作委員會王姓會長堅守自盜，擅自拿474萬多元會費去買股票、支付個人花銷，後來股市虧損趕緊要媽媽幫其填...

遊艇載客出遊擱淺撞毀珊瑚礁 墾管處告贏船長船公司要賠29萬

船長駕駛遊艇從恆春後壁湖漁港載遊客出港後船舶故障擱淺造成珊瑚礁礁受損，擱淺處為國家公園範圍，珊瑚礁屬天然海洋資源為國有財...

臉書「無良公關」管理員誣指組網軍潑髒水遭判刑 徐巧芯：終於還我公道

國民黨立委徐巧芯在2022年參選台北市議員時遭社群粉專指其組網軍、潑髒水，徐因此報案，台北地院審理，今天判粉專管理員6個...

銀行疑有內鬼…光電系統商裕田集團負責人涉詐貸4千萬餘元 檢調搜索5人

光電系統商裕田集團曾涉及台蠟公司與冠達公司違法放貸7.7億元案，調查局台北市調查出日前又接獲檢舉，裕田集團謝姓負責人及王...

非洲豬瘟案豬農父子遭起訴求處重刑 台中環保局回應了

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人。對此，台中市環保局回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。