檢察官林渝鈞疑有不當男女關係…金流也遭質疑 涉案情節滾雪球擴大

基隆地檢署檢察官林渝鈞與地檢署約聘人員李姓女子疑有不正常交往，檢方去年主動調查，又發現林的財產申報資金有疑點，追查發現涉入不當放貸案件，今晨發動搜索。廉政署人員在地檢署詢問林渝鈞，預計晚間由檢察複訊，釐清案情。

國內檢、調、警人員因為職務關系，充當金主與借貸方中間人角色偶有所聞，因為金主認為有檢警察人員居中協助放款，有助穩定收取利息，業未來取回本金也更有「安全感」。

林渝鈞從司法官訓練所（司法官學院前身）第49期結業後，先後在屏東、南投和基隆地檢署擔任檢察官。2017年任職南投地檢署期間，曾指揮警方瓦解山老鼠集團。2018年調任基隆地檢署，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店。

基隆地檢署去年接獲情報，指林渝鈞和地檢署李姓女工友疑有不正常男女關係，鎖定林的生活展開調查防弊。檢方檢視去年底林渝鈞的財產申報資料，發現有資金有異常，加上先前林涉入放貸情事傳聞，立案調查。

林渝鈞已在基檢任職8年，自然與不少基檢和基隆地方法院人員有交情。基檢查辦林渝鈞是否有不法行為，格外小心謹慎，一路採取單線作業方式，調閱相關事證資料等辦案流程，避免露出風聲，徒增辦案難度。

檢察官認定林渝鈞等人疑涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物、違反洗錢防制法隱匿犯罪所得和刑法重利罪，今天指揮法務部廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站人員，在日出後前往林渝鈞、林的蔣姓前妻和李女等人居住、辦公處所共35處搜索。

檢方同步約談林渝鈞等被告共19人，另有證人4人。林渝鈞因為具檢察官身分，廉政署人員在地檢署內詢問案情。廉政署北調組和調查局北機組另將其他人帶回製作筆錄，預計今天傍晚陸續移送基檢由檢察官複訊。