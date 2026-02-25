貼文指藍營要跟拍陳時中 無良公關管理員判6月
臉書粉專「無良公關」於民國111年大選前，貼文指國民黨找狗仔跟拍陳時中，遭民代告發，北檢起訴粉專陳姓管理員。北院今天依違反選罷法判陳男6月徒刑，褫奪公權2年。可上訴。
臉書粉專「無良公關」111年11月9日貼文指國民黨網軍建置企劃，並找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，包含國民黨台北巿長候選人蔣萬安、時任台北市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維均在企畫書上簽名。對此，蔣萬安競選辦公室否認，3名民代也提告偽造文書、加重誹謗、違反選罷法等罪。
台北地檢署偵查後，2度做出不起訴處分，徐巧芯不服聲請再議獲准，台灣高等檢察署將案件發回北檢續查，檢察官調查後，認為陳男查證程度明顯不足，涉犯公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪嫌，依法起訴。
台北地方法院審理後，認定陳男涉犯選罷法意圖使人不當選罪，今天判處6個月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，褫奪公權2年。北院尚未說明判決認定的犯罪事實與量刑理由。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。