拍賣詐團持有泰達幣39萬3500元拍定 賓士休旅車喊價11次仍流標

基隆檢警偵辦詐欺集團涉嫌利用境外機房與第三方支付公司犯案，查扣上游成員郭男持有的泰達幣1萬多顆及黑色賓士休旅車，今天拍賣。泰達幣以39萬3500元全數拍定，賓士車因未達底價流標。

基隆地檢署表示，檢察官指揮基隆警一分局偵辦詐欺集團，以網路假投資手法詐騙民眾，經溯源追查，成功查扣集團郭姓上游成所持有的泰達幣1萬2727.0465顆，以及2016年出廠的黑色賓士休旅車。

檢方說，本案受害民眾損失金額達9千多萬元，為落實「沒收新制」剝奪不法利得刑事政策，考量虛擬貨幣價格波動特性、車輛價值減損風險及節省行政成本等因素，在偵查中即啟動變價程序，囑託法務部行政執行署宜蘭分署拍賣，並由檢察事務官協助拍定人移轉虛擬貨幣。

今天上午10時登場的拍賣活動前，行政執行署和基隆地檢署舉辦檢執合作、打擊詐騙聯合宣示活動，執行署長繆卓然、基隆檢察長柯宜汾、宜蘭分署長王金豐和基隆市警局副局長江麗芬出席。

繆、柯致詞時，都期勉檢執警全力落實政府「五打七安」政策，維護全民安全的生活環境。兩人共同敲下法槌，宣示跨機關合作、貫徹政府政策的決心，並為拍賣會揭開序幕。