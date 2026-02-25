台中非洲豬瘟案遭起訴87歲豬農喊冤 已被羈押3個月是要關到死喔？

台中非洲豬瘟案今天檢方偵結，檢方指出，被告陳姓豬農父子2人身為專業養豬業者，長期上傳舊照方式規避監管，並違法轉售廚餘，破壞廢棄物流向管制；疫情爆發期間，又隱匿實際死亡數量，且於偵查中未坦承犯行，致防疫追蹤作業受阻，台中地檢署依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴陳姓父子，並建請法院從重量刑，老翁受訪時情緒激動，不斷強調自己是冤枉的。

87歲的陳姓老農受訪時情緒激動，「不斷強調自己是冤枉的。」面臨可能的刑期，他更說，先前已因此案被羈押超過三個月，如今面臨起訴，對於可能再次入獄感到極度恐懼與不安。老翁說，自己已經 87歲了，身體狀況大不如前，平時僅能在家中緩步走動，出門需人攙扶。面對詐欺指控，他多次說自己「冤枉到快死掉」。

老農哽咽說，被關3個多月，交保20萬元，腳還不方便、每天心情鬱悶，若是未來還要被關，自己已經87歲了，現在不僅沒錢，還要打官司，是要讓他關到100多歲、關到死嗎？並提及先前有記者建議要請律師，不過請一位律師要好多錢，自己怎麼會有錢呢？現在手裡空空，只剩農會簿子裡的萬餘元，跟每月老農津貼過活而已；目前他每日待在家中，靜候法官判決，希望能有法律扶助或相關單位介入協助。