逢甲大學畢委會長監守自盜 拿畢業生474萬會費買股票大虧還遭判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任逢甲大學畢業生工作委員會王姓會長堅守自盜，擅自拿474萬多元會費去買股票、支付個人花銷，後來股市虧損趕緊要媽媽幫其填補277萬元，下屆會長需動用資金才驚覺；法院以王和逢甲校方、畢委會和解，依公益侵占罪判1年6月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，王2024年8月至2025年7月擔任逢甲大學114級畢業生工作委員會會長，負責向當屆畢業生收取會費，會費放在畢委會保險箱內或存入戶頭，王除保管也有將費用辦理畢業活動事務，其屬於公益事務之人，且因公益而持有該款項。

檢警查出，王2024年9月27日起從保險櫃取出現金，再存入自己私人帳戶用以購買股票、支付個人開銷，以此侵占畢委會至少474萬4020元。

直到2025年5、6月間，王發現拿公款買的股票虧損嚴重，這才商請母親匯入277萬8400元到戶頭內，但仍不足以補足其侵占的金額。

後來新接任畢委會會長2025年7月23日要拿取保險箱預備金時，這才驚覺資金短缺，經通知王、逢甲校方對帳，王這才坦承侵占。

台中地院審理時，王自白坦承，與畢委會其他幹部證詞相符，也有帳戶交易明細、對話紀錄可佐；中院審酌，王身為畢委會會長，理應審慎保管會費，竟監守自盜，違背當屆畢業生及逢甲大學信賴，已對畢委會運作造成負面影響。

中院考量，王犯後坦承、態度良好，已和逢甲、畢委會調解成立，當場各給付20萬元、10萬元，對方也同意給予緩刑，依公益侵占罪，判王1年6月，緩刑5年。

逢甲大學。圖／報系資料照
逢甲大學。圖／報系資料照

侵占 公益 保險 逢甲大學

