基隆檢察官林渝鈞涉不當放貸今請辭 仍依貪汙洗錢和重利罪嫌偵訊中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署檢察官林渝鈞因涉集資不當放貸，檢方今天前往林家等共35處搜索，全案同步約談19名被告調查，依違反貪汙治罪條例、洗錢防制法和刑法重利罪偵辦。檢方說，林渝鈞已請辭。

基隆地檢署表示，去年底發覺林渝鈞疑似涉有不當借貸情事，隨即分案調查，並在今天指揮法務部廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站共同偵辦。

檢調今天前往林渝鈞、林的蔣姓前妻及曾在地檢署工作，與林互動密切的李姓女子等人居住、辦公處所等共35處搜索，同步約談被告19人、證人4人。

林渝鈞在案發後請辭，林等涉案相關人士今午仍分在廉政署北調組、調查局北機站製作筆錄，預計傍晚移送地檢署檢察官複訊，再由檢方依事證決定是否採取強制處分。

基隆地檢署檢察官林渝鈞因涉集資不當放貸，今遭約談，依違反貪汙治罪條例、洗錢防制法和刑法重利罪偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
