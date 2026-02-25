聽新聞
0:00 / 0:00
基隆檢察官林渝鈞涉不當放貸今請辭 仍依貪汙洗錢和重利罪嫌偵訊中
基隆地檢署檢察官林渝鈞因涉集資不當放貸，檢方今天前往林家等共35處搜索，全案同步約談19名被告調查，依違反貪汙治罪條例、洗錢防制法和刑法重利罪偵辦。檢方說，林渝鈞已請辭。
基隆地檢署表示，去年底發覺林渝鈞疑似涉有不當借貸情事，隨即分案調查，並在今天指揮法務部廉政署北部地區調查組、調查局北部機動工作站共同偵辦。
檢調今天前往林渝鈞、林的蔣姓前妻及曾在地檢署工作，與林互動密切的李姓女子等人居住、辦公處所等共35處搜索，同步約談被告19人、證人4人。
林渝鈞在案發後請辭，林等涉案相關人士今午仍分在廉政署北調組、調查局北機站製作筆錄，預計傍晚移送地檢署檢察官複訊，再由檢方依事證決定是否採取強制處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。