賣GD權志龍黃牛票 搶157張加價兜售 黃牛夫妻檔、助理4人起訴

GD權志龍（G-Dragon）去年在台北開演唱會，曾號稱全台最大票券代購的黃牛夫妻檔44歲劉旻岳、34歲張依萍涉重操舊業，搭配境外工程師搶票、付款人頭、票務助理及證件助理，共搶得157張GD演唱會票券。台北地檢署今偵結，依違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書罪嫌起訴劉等4人。

GD去年7月在台北小巨蛋開唱3天門票完售，檢警破獲黃牛攻破實名制。檢方認定，劉旻岳主導黃牛票集團一條龍產業鏈，張依萍、林韋德、黃榆倢協助劉完成付款，全案依涉犯刑法行使偽造準私文書罪，及違反文化創意產業發展法「以虛偽資料或其他不正方式利用電腦設備購買票券罪」起訴。

黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉嫌從2016年從事演唱會票券代購，前年因周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」落網，檢方查出他們涉以line社群平台帳號「yiyiticket」號稱全台最大票券代購，主打「好的代購讓你上天堂」、「保證預售」開價3至4倍出售門票，配合國內外工程師以電腦程式非法搶票，8年來黃牛集團、訂票工程師不法所得高達4千餘萬元。

夫妻落網否認犯罪狡辯「僅是代購」、「完全不知情」，檢方共起訴等11人訴，對黃牛夫妻具體求刑7年，其中劉2025年2月經法院裁定70萬元交保；不料，涉嫌重操舊業、不知悔改賣黃牛票，檢警去年10月間鎖定身分，搜索、拘提夫妻檔及助理到案。檢警查扣未出脫的GD票券100張，及其他各式演唱會門票307張。劉聲押獲准，明移審法院。

北檢追查，夫妻檔涉嫌販售GD權志龍演唱會黃牛票，透過line帳號「張筱依各國代購」及其他社群帳號重操舊業，與「瑞一」、「Kaka」等境外工程師合作購買演唱會票券，林韋德、黃榆倢2人曾向劉買黃牛票，涉受邀擔任付款人頭，代付1張票券可獲1千元報酬。

起訴指出，民眾提供個資向劉訂購黃牛票，劉涉冒用民眾的個資購票或再加購「同行票」，「瑞一」、「Kaka」等境外工程師事先用假姓名、外國護照等個資註冊售票系統會員帳號，2025年5月25日開賣GD演唱會門票後，及同年6月30日加賣門票之際，工程師用假資料和劉提供各個資，搭配自動化搶票程式瞬間刷票、掃票，共計搶得157張門票，票面金額達103萬220元。

檢警查出，劉、張用本人和家人的信用卡付款，另也招募林、黃擔任「付款人頭」，在搶票訂單成立時，用通訊軟體回傳信用卡簡訊驗證碼，協助成功購票。劉搶票後，加價9千至6萬5千元販售黃牛票，並涉委託葉姓、廖姓「票務助理」整理票務、上網刊登、現場兜售、交付票券等。