基檢檢察官林渝鈞涉放高利貸遭大搜索 還曾到分局授課如何強化執法

基隆地檢署檢察官林渝鈞被檢舉透過中間人放款，涉嫌逼付不起利息的借款業者簽假債務，恫嚇轉讓公司設備，檢方今早發動搜索林的辦公室等相關處所35處。林渝鈞2018年調任基檢後曾指揮基隆警方掃蕩多家電玩店，並曾受邀到分局授課如何執法，如今被搜索，令警界不勝噓唏。

檢調接獲檢舉，林自2022年起透過中間人對有資金需求的被害人，累計放款2230萬元，利息超過法定利率，並要求對方按月提領高額利息，至基隆地檢署地下停車場面交。被害人還不出利息後，遭強迫承認1億元虛假債務，並恫嚇款項是跟同事借的，其他股東還有警界人士和政府官員。

林渝鈞2017年任職南投地檢署期間，曾指揮警方瓦解山老鼠集團。2018年調任基隆地檢署，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店。

2019年，由時任陳姓主任檢察官率檢察官林渝鈞等人出席基隆市警察局各分局舉辦的治安座談會，向民眾解釋反賄重要性，並教導民眾如何有效檢舉。