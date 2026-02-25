誣陷徐巧芯組網軍跟拍潑髒水 「無良公關」管理員判刑6月褫奪公權2年

臉書粉專「無良公關」2022年「九合一」選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，文件中疑偽造當時登記台北市議員候選人徐巧芯、登記台北市長候選人蔣萬安的簽名，檢方依違反選罷法意圖使人不當選罪起訴粉專管理員陳冠宇；台北地院審理，今判陳有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權2年。可上訴。

檢方指控，陳冠宇2022年11月9日在無良公關粉專發布文件，涉不實指摘「本粉專收到獨家的爆料，內部流出一份國民黨使用網軍攻擊民進黨北部的候選人的計畫書！」涉傳遞不實事項及謠言，損害個人名譽、社會評價，影響選民投票給徐巧芯、蔣萬安意願。

文件內容包含「建請重點針對民進黨北部地區縣市長候選人建置攻擊性議題計畫」、「縣市長候選人進攻計畫：空戰力18-29歲青年選民之青睞，操作網路社群對縣市長候選人發起攻擊、製造網路口水戰，建議找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黒金、賄選、桃色』議題潑髒水，增加選民仇恨值」等。

陳冠宇到案稱，文件來源是臉書帳號「張俊傑」的私訊連結，連結的內容則是臉書帳號「李思伶」，當天下午5時張貼文件，查證方式是詢問網友「張俊傑」，也有點入「李思伶」的臉書，但沒看到資料就沒有向「李思伶」查證。