政大女學生遭17樓墜落冷氣砸死 老闆認罪賠償800萬獲緩刑工人仍判2年

工人李建邦安裝冷氣未加裝安全設備，冷氣機自17樓墜落，砸死正在等公車的黃姓女大生，李與冷氣行老闆劉智輾被依過失致死罪嫌起訴，新北地院判李2年、劉1年6月徒刑。案經上訴，劉認罪並與被害家屬和解賠償800萬元，台灣高等法院今改判劉6月得易科罰金之刑，緩刑2年，李建邦維持原判。

就讀政大財政學系的黃姓女學生（21歲）2023年7月20日下午1點多在捷運新埔站2號出口附近等公車，卻遭掉落的冷氣室外機砸中，因頭部重創，送醫不治。

新北地院開庭時，李建邦聲稱自己是按件計酬的外包冷氣裝設工，事發的直立式冷氣他只裝過4台，當天發現不會裝後告知劉智輾，劉叫他致電冷氣行前冷氣師傅「阿傑」，但阿傑也只是請他看說明書。阿傑則證稱，當天李是詢問遮風擋雨用的「蛇板」，而非如何安裝。

公訴檢察官從雙方聯繫、派工、出退勤紀錄，著墨李、劉2人的從屬關係。劉的律師強調，李先前也有承攬如燦坤的冷氣安裝，且施工具有相當自主性，劉的公司僅對案件抽成25%，其餘油錢、勞健保均由李自行負責，因此雙方就是外包承攬關係。

新北地院認為李未依循說明書記載的步驟安裝，直接將冷氣推入窗框，導致冷氣自17樓墜落砸死黃女，如果劉智輾有事前告知李工作環境有墜落、物體飛落或崩塌等危害可能，並監督他注意、指派具備安裝這款冷氣經驗的人到場，可避免意外。一審認為劉智輾的不作為與被害人死亡具有相當因果關係，因此分別判刑。

劉智輾、李建邦針對量刑上訴。

高院認為劉智輾身為冷氣行負責人，領有乙級冷凍空調裝修技術士證照，知道安裝冷氣應注意的安全事項，卻將本案交給李建邦施作，李沒有安裝直立式冷氣的經驗，劉為了節省成本而讓李輕率施工，害得黃女香消玉殞。考量劉二審認罪且與被害家屬和解、賠償完畢，除減為6月徒刑、得易科罰金外，諭知緩刑2年。