快訊

冷氣墜17樓砸死政大生 老闆認罪賠償800萬獲緩刑、工人仍判2年

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟防線破功原因曝光！廚餘蒸煮超敷衍...疫情爆發繼續送屠宰場

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，竟反覆「上傳舊照」規避稽查，豬瘟爆發隱匿死豬數量、將死豬交非法業者處理，還將30頭疑染疫、未逾停藥期的豬送屠宰場拍賣，依偽造文書、詐欺起訴2人。

台中地檢指出，2025年10月22日梧棲養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，主動剪報分案指派民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝調查，11月3日再由檢察官黃裕峯、賴謝銓、康存孝、林思蘋、郭逵，翁嘉隆等6人，共同指揮、搜索洽興畜牧場等地，約談陳姓豬農父子到案並聲押2人獲准。

由於洽興畜牧場是取得廚餘再利用登記檢核的養豬場，依法應將收受廚餘以90度以上高溫蒸煮1小時以上，並每日登入環境部「廚餘蒸煮申報系統」據實申報、上傳照片或影片。

檢方查出，陳男為規避稽查，2022年預先拍攝蒸煮照片存在手機內，2023年1月8日起至2025年9月30日，每日申報時「反覆上傳舊照片」充作當日蒸煮證明；另外，陳因標購廚餘數量超過實際使用量，又違反契約，將部分廚餘轉售他場病申報不實資訊。

檢方說，洽興畜牧場2025年10月10日起豬隻陸續大量死亡，陳姓父子卻未通報疫病，僅自行用抗生素投藥，但仍無法有效控制豬隻死亡，父子為避免疫情外洩影響拍賣銷售，共謀僅將部分死豬交由合法化製業者處理，其餘委由不詳非法業者清除，藉此降低申報死亡數量。

自去年10月10日至20日，由陳男每天統計實際死亡頭數，陳翁於委託化製三聯單填載不實數量，再交付司機載運，經比對動保防疫機關訪視紀錄、三聯單內容，確認短少申報死亡豬隻共46頭，並將該等豬隻交由非法業者清除處理。

台中市動物保護防疫處兩度訪視、記載各日死亡頭數，因持續異常死亡而強制採樣送驗，這才確認感染非洲豬瘟，10月22日預防性撲殺場內尚存活豬隻195頭。

檢方發現，陳姓父子明知動物用藥「安莫西林」停藥期為15天，且疑似感染傳染病的豬隻不得供屠宰販售，2人去年10月豬隻大量死亡期間，未經獸醫師診斷就自行施打、混藥投餵全場豬隻，見投藥無藥為避免損失，仍將30頭可能染疫、未逾停藥期的豬送大安區肉品市場拍賣，不法詐得32萬元。

檢方偵結依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法等罪嫌起訴陳姓父子，並請法院審酌，2人明知廚餘高溫蒸煮是防堵非洲豬瘟的重要防線，竟長期上傳舊照規避監管、違法轉售廚餘，疫情爆發期間又隱匿實際死亡數量，將46頭病死豬隻交非法業者處理。

檢方認為，陳姓父子犯罪動機僅為降低成本、規避責任，罔顧公共利益及產業安全，且於偵查中未坦承犯行，致防疫追蹤作業受阻，惡性重大，請求從重量刑。

台中梧棲區養豬場去年爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照
台中梧棲區養豬場去年爆發非洲豬瘟。圖／報系資料照

非洲豬瘟 死亡 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟案偵結！台中市府官員無刑責...豬農父子涉偽造文書遭起訴

禁廚餘養豬…屏東養豬場回收小鴨、葉菜當廚餘餵豬 縣府重罰40萬元

非洲豬瘟防控穩定 我今向WOAH遞交自我聲明非疫區申請

新竹縣年後恢復廚餘回收 未落實廚餘分類清潔隊得拒收

相關新聞

誣陷徐巧芯組網軍跟拍潑髒水 「無良公關」管理員判刑6月褫奪公權2年

臉書粉專「無良公關」2022年「九合一」選舉期間張貼「網軍建置計畫企劃書」，文件中疑偽造當時登記台北市議員候選人徐巧芯、...

涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死 邱軍：會為自己犯下的錯誤承擔一切

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地院今天開庭審理。邱軍在休息時間說，自己做了很多對不起愛他的人和粉絲們的事情...

非洲豬瘟防線破功原因曝光！廚餘蒸煮超敷衍...疫情爆發繼續送屠宰場

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，...

幾歲才叫長大？15歲孫獲爺爺贈500萬 5年後討不回告父侵占

原本是一筆出於疼愛的匯款，卻讓一家三代走進法院。律師劉韋廷近日在臉書揭露這起真實案例時直言，這不是八點檔戲劇情節，而是一場父子間的刑事訴訟。

基檢檢察官林渝鈞涉放高利貸遭大搜索 還曾到分局授課如何強化執法

基隆地檢署檢察官林渝鈞被檢舉透過中間人放款，涉嫌逼付不起利息的借款業者簽假債務，恫嚇轉讓公司設備，檢方今早發動搜索林的辦...

政大女學生遭17樓墜落冷氣砸死 老闆認罪賠償800萬獲緩刑工人仍判2年

工人李建邦安裝冷氣未加裝安全設備，冷氣機自17樓墜落，砸死正在等公車的黃姓女大生，李與冷氣行老闆劉智輾被依過失致死罪嫌起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。