非洲豬瘟防線破功原因曝光！廚餘蒸煮超敷衍...疫情爆發繼續送屠宰場

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方查出負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，竟反覆「上傳舊照」規避稽查，豬瘟爆發隱匿死豬數量、將死豬交非法業者處理，還將30頭疑染疫、未逾停藥期的豬送屠宰場拍賣，依偽造文書、詐欺起訴2人。

台中地檢指出，2025年10月22日梧棲養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，主動剪報分案指派民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝調查，11月3日再由檢察官黃裕峯、賴謝銓、康存孝、林思蘋、郭逵，翁嘉隆等6人，共同指揮、搜索洽興畜牧場等地，約談陳姓豬農父子到案並聲押2人獲准。

由於洽興畜牧場是取得廚餘再利用登記檢核的養豬場，依法應將收受廚餘以90度以上高溫蒸煮1小時以上，並每日登入環境部「廚餘蒸煮申報系統」據實申報、上傳照片或影片。

檢方查出，陳男為規避稽查，2022年預先拍攝蒸煮照片存在手機內，2023年1月8日起至2025年9月30日，每日申報時「反覆上傳舊照片」充作當日蒸煮證明；另外，陳因標購廚餘數量超過實際使用量，又違反契約，將部分廚餘轉售他場病申報不實資訊。

檢方說，洽興畜牧場2025年10月10日起豬隻陸續大量死亡，陳姓父子卻未通報疫病，僅自行用抗生素投藥，但仍無法有效控制豬隻死亡，父子為避免疫情外洩影響拍賣銷售，共謀僅將部分死豬交由合法化製業者處理，其餘委由不詳非法業者清除，藉此降低申報死亡數量。

自去年10月10日至20日，由陳男每天統計實際死亡頭數，陳翁於委託化製三聯單填載不實數量，再交付司機載運，經比對動保防疫機關訪視紀錄、三聯單內容，確認短少申報死亡豬隻共46頭，並將該等豬隻交由非法業者清除處理。

台中市動物保護防疫處兩度訪視、記載各日死亡頭數，因持續異常死亡而強制採樣送驗，這才確認感染非洲豬瘟，10月22日預防性撲殺場內尚存活豬隻195頭。

檢方發現，陳姓父子明知動物用藥「安莫西林」停藥期為15天，且疑似感染傳染病的豬隻不得供屠宰販售，2人去年10月豬隻大量死亡期間，未經獸醫師診斷就自行施打、混藥投餵全場豬隻，見投藥無藥為避免損失，仍將30頭可能染疫、未逾停藥期的豬送大安區肉品市場拍賣，不法詐得32萬元。

檢方偵結依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法等罪嫌起訴陳姓父子，並請法院審酌，2人明知廚餘高溫蒸煮是防堵非洲豬瘟的重要防線，竟長期上傳舊照規避監管、違法轉售廚餘，疫情爆發期間又隱匿實際死亡數量，將46頭病死豬隻交非法業者處理。