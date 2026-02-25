涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死 邱軍：會為自己犯下的錯誤承擔一切

歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸並致人於死，基隆地院今天開庭審理。邱軍在休息時間說，自己做了很多對不起愛他的人和粉絲們的事情，他向社會大眾致歉，並為自己犯下的錯誤承擔一切。

檢方去年5月間起訴指出，邱軍前年12月27日凌晨4時許涉嫌酒後駕駛，撞擊1名在車道候客的計程車司機致死。邱肇事後沒停留現場，開車逃離現場，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。

邱軍委任的律師指聲請裁定不行國民參與審判，指國民法官觀看新聞報導等原因，心證會受汙染。法官認為推論判稍嫌武斷，並無不行國民參與審判為適當情形，駁回聲請。

法院今天上午10時召開程序辯論庭，檢辯雙方就證據調查等程序進行討論。邱軍在庭外受訪時說，尊重法官裁定由國民法官法庭審理，希望可以還給被害人公道，也為自己犯下的錯誤承擔一切，也會努力尋求與被害人達成和解。他做了很多對不起愛他的人和粉絲們的事情，他也要向社會大眾致歉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康