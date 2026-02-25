幾歲才叫長大？15歲孫獲爺爺贈500萬 5年後討不回告父侵占

一名爺爺因疼愛15歲的孫子，直接匯了500萬給孫子，沒想到卻造成家庭失和。圖／AI生成

原本是一筆出於疼愛的匯款，卻讓一家三代走進法院。律師劉韋廷近日在臉書揭露這起真實案例時直言，這不是八點檔戲劇情節，而是一場父子間的刑事訴訟。

案情回溯至數年前。一名祖父長期親自教養孫子，祖孫情感深厚。某日，他將500萬元直接匯入當時僅15歲孫子的帳戶，盼望孫子成年後能以此作為創業資本。對孫子而言，這是突如其來的禮物；但對父親而言，卻是一筆潛藏風險的鉅款。

父親憂心未成年人難以妥善管理資產，亦可能成為詐騙或同儕利用的對象，遂將款項轉入自己名下另設專戶定存，並向兒子承諾「等你長大，我一定還你」。然而5年後，兒子年滿20歲時對父親說：「我已經成年了，把錢還我。」但父親仍以「你還太年輕，500萬會害了你」為由拒絕。雙方對於「長大」的認知分歧，最終演變為刑事告訴，兒子提告父親涉嫌侵占，父子關係因此決裂。

劉韋廷分析，此案真正出問題的是那位爺爺。許多長輩誤以為「我現在給，就是愛」，卻忽略未成熟的孩子突然承擔巨額財產，而祖孫與父母間又未預先建立管理機制，「沒有制度的愛」往往讓金錢成為家庭衝突的引信。想要避免這種情況發生，其實法律早就給了更成熟的做法。

他指出，如果希望孫子25歲再拿到這筆500萬，可透過信託設計、保險規劃，或於遺囑中明定給付時間與管理人，使資產在特定年齡或條件下分階段交付。用對方法，不僅能讓爺爺對孫子的愛完整傳承，也能把家庭關係留住，不必走進法院對簿公堂。