無照醫師打美容針致蜂窩性組織炎 賠償4名受害者共300萬換緩刑
杜姓女子未取得我國合法醫師資格，自稱「林醫師」在台北醫美界做了10多年，為4人臉部施打高濃度血小板血漿、童顏針、肉毒桿菌等，致嚴重過敏併蜂窩性組織炎及右臉腫塊等而就醫，一審認她犯非法執行醫療業務罪判刑1年10月，上訴二審以300萬和解，改判1年4月並獲緩刑。
杜女在台南診所內擺放醫學美容相關設備、器材，黃女等4人經由介紹稱「林醫師」 是台北醫學美容診所的醫生，在醫美界做了10幾年很有經驗，且有小兒科、心臟科、醫學美容等領域的醫師執照，致使黃女等人誤以為她具有醫學美容醫師資格。
據調查，黃女等4人分別於2023年4月至同年6月間，由杜女為其臉部施打高濃度血小板血漿(即PRP增生療法)、童顏針、肉毒桿菌、玻尿酸、消脂針、埋線、消炎針等，4人共支付26萬9400元。
未料，黃等4人臉部陸續出現嚴重過敏併蜂窩性組織炎、右臉腫塊、左臉多發性瘀青及前額多發性腫塊等傷害，向台南地檢署提告。一審認杜女犯非法執行醫療業務罪判刑1年10月，檢辯均不服上訴。
檢方認為，4人身心均確嚴重受創，原審僅判處1年10月，量刑尚嫌過輕，不足生警惕，難以彰顯正義。
杜女及律師主張，她於本案偵、審過程中，均對其犯罪行為坦承不諱，並已積極與4人和解。律師認為，杜女因一時失慮，而誤蹈法網，經此偵、審程序，已知所悔悟，日後斷無再犯可能，請求對杜女減輕其刑，並於附條件緩刑宣告。
台南高分院合議庭指出，杜女於審理期間，已與4人達成和解，分別同意給付各120萬元、60萬元、90萬元、30萬元，目前依約清償中。原審就此對杜女量刑有利因素未及審酌，其量刑尚嫌過重，因而撤銷改判。法官認杜女判刑1年4月，緩刑4年。
