檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦
基隆地檢署林姓檢察官被檢舉透過中間人放款，並逼付不起利息的借款業者簽假債務，恫嚇轉讓公司設備。檢方今早發動搜索，目前仍在林的辦公室、宿舍、中間人住處等地搜索，依涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪嫌偵辦。
據了解，檢調接獲檢舉，林自2022年起透過中間人對有資金需求的被害人，累計放款2230萬元，利息超過法定利率，並要求對方按月提領高額利息，至基隆地檢署地下停車場面交。被害人還不出利息後，遭強迫承認1億元虛假債務，並恫嚇款項是跟同事借的，其他股東還有警界人士和政府官員。
林姓檢察官是司法官訓練所（司法官學院前身）第49期結業後，2017年任職南投地檢署期間，曾指揮警方瓦解山老鼠集團。2018年調任基隆地檢署，指揮基隆警方掃蕩多家電玩店。林姓檢察官被指涉案今遭搜索查辦，引起各界關注有無其他人士牽涉其中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。