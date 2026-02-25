檢察官變地下錢莊？基檢檢察官涉放款後勒索財物 檢方發動搜索查辦

基隆地檢署林姓檢察官被檢舉透過中間人放款，並逼付不起利息的借款業者簽假債務，恫嚇轉讓公司設備。檢方今早發動搜索，目前仍在林的辦公室、宿舍、中間人住處等地搜索，依涉犯貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物等罪嫌偵辦。

據了解，檢調接獲檢舉，林自2022年起透過中間人對有資金需求的被害人，累計放款2230萬元，利息超過法定利率，並要求對方按月提領高額利息，至基隆地檢署地下停車場面交。被害人還不出利息後，遭強迫承認1億元虛假債務，並恫嚇款項是跟同事借的，其他股東還有警界人士和政府官員。