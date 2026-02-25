歌手邱軍涉酒駕肇事致死還逃逸 聲請國民法官不參與審判已駁回今開庭

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

檢方起訴歌手邱軍涉嫌酒後駕車肇事逃逸，並致人於死罪。邱軍先前聲請裁定不行國民參與審判，法院認邱指國民法官觀看新聞報導等原因，以受有汙染心證審判稍嫌速斷，已經駁回。法院今天上午10時首度開庭，檢辯雙方進行準備程序。

檢方去年5月間起訴指出，邱軍前年12月27日0時許起至4時許間，在基隆市一家餐酒館飲用大量生啤酒及數杯小米酒後，開車前往友人住處途中，凌晨4時16分行經信一路時，撞擊前方在車道上聊天的李姓、陳姓計程車司機，造成1死1傷。

邱軍肇事後雖一度減速稍向路邊停靠，但未下車，又繼續開車往前行駛。目擊車禍的許姓男子，曾拍打汽車並大聲呼喊「你撞到人了」，但邱軍未下車，闖紅燈開車逃離現場。

檢察官偵結後，認定邱軍涉犯刑法不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。

邱軍的律師聲請裁定不行國民參與審判，所持理由是本案自偵查時起，即有諸多與邱有關及無關的偵辦內容遭公開，並因歌手身分引起大眾關注。多家媒體以聳動標題，對犯罪情節及案發後行為有誇大、帶有情緒性字眼，甚至出現與事實不符的報導，並於報導中加入案發路口監視器畫面影像，造成媒體公審，激化公眾仇恨。

律師認為，邱軍所涉犯行雖為近年社會大眾高度關注犯罪，又因職業成為公眾人物，使邱軍容易成為公眾濫用主觀法感情的眾矢之的，若採國民參與審判，難認國民法官均無先入為主、無未審先判預斷之虞，應裁定不行國民參與審判。

法官指出，本案屬各界關注重要議題，除發現真實外，也與公共事務領域高度相關，而有新聞報導之價值。我國新聞媒體近年來好以聳動標題吸引閱讀、提高網路點閱率，無論如何均屬新聞自由範疇。況且也有從中性、單純敘述客觀事件始末，及後續司法程序等貼近事實方式進行報導。

法官認為，國民法官、備位國民法官是否因事前接觸新聞媒體報導、知曉起訴書，指必遭汙染心證、難期公正，說法存疑。

法官說，報導部分內容與事實不符，記者參雜情緒性評價等語，正也是國民參與審判存在的意義，藉由國民法官參與審判，與法官組成國民法官法庭共同審判，透過職業法官於審理前說明「無罪推定」、「證據裁判」、「罪疑唯輕」等刑事審判基本原則，共同聽取檢察官、被告、辯護人的證據調查與辯論、詳閱卷證，了解真實情況。

法官在聽取檢察官、被告、辯護人意見，並徵詢告訴人、告訴代理人意見，審酌公共利益、國民法官與備位國民法官負擔、當事人訴訟權益等各項因素後，認無不行國民參與審判為適當情形，駁回聲請，並在今天召開程序辯論庭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍（左）涉嫌酒後開車肇事致人於死並逃逸遭檢方起訴。基隆地方法院今天開庭審理。聯合報資料照片

