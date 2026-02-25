快訊

台東洗衣店內男子掏出「某物」？監視器側錄畫面曝光 真相獲不起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東陳姓男子去年前往某洗衣店洗衣時，疑在等待時掏出「某物」做出不雅舉動，被店內監視器側錄。店家發現報警處理。警方受理依妨害風化移送。台東地檢署日前偵結，認無法確定陳男是否有意供人觀賞，判不起訴處分。

不起訴書指出，陳男於去年10月及11月期間，前往市區某間洗衣店洗衣時，疑似在店內做出不雅舉動，被告店家發現，擔心影響其他顧客，報警處理。警方接獲報案後，前往現場調閱監視器並蒐集相關資料，詢問後將案件移送地檢署偵辦。

檢察官審理時，陳男辯稱「我只是整理內褲與外褲，沒有做不雅行為」。監視器畫面顯示，陳男似乎用左手略微解開外褲抓握「某物」，但畫面解析度不足，下半身已在錄影範圍外，無法確認其手部動作全貌，也無法確定他是否有意供人觀賞。

檢察官調查後認為，當時現場只有陳男一人，缺乏其他積極證據顯示其有公然猥褻意圖。且本案告發人並非直接被害人，告發屬性質為告發性質，依刑事訴訟法及判例，「罪證有疑，利於被告」，裁定不起訴，不得聲請再議。

台東陳姓男子去年前往某洗衣店洗衣時，疑在等待時掏出「某物」做出不雅舉動，被店內監視器側錄。示意圖/ingimage
