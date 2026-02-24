快訊

台股3萬5000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2073元歷史天價

私服上班全直擊 王建民「飄髮」撞臉SJ金希澈！韓媒也轉發

萬元外套退貨不成…她遭「肉搜IG」網怒轟噁心 知名服飾品牌回應

聽新聞
0:00 / 0:00

遺產官司！雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人來執行遺囑」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

已故長榮集團創辦人張榮發遺囑官司，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴，可獲逾百億遺產。張國煒控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人惡意違背遺囑，聲請另訂遺囑執行人，台北地方法院今開庭，張國煒親自出庭，雙方激烈唇槍舌戰，張國煒主張「讓沒有包袱的人來執行」。

台北地院今開庭近3小時結束，案件候核辦，張國煒庭後走出法院，被媒體問及是否順利，張連說四次「順利」，並否認雙方有爭執，「沒有吵架，要吵什麼架」。戴錦銓、吳界源今也受法院傳喚而親自出庭，但兩人庭前庭後均未對外發言。

據悉，雙方在法庭內對於是否要更換遺囑執行人「各說各話」，時而情緒激動，尤其張國煒、戴錦銓兩人爭執激烈，聲音之大；張國煒主張要更改遺囑執行人為前立委孫大千、安永聯合會計師事務所所長傅文芳。

據指出，張國煒提及張國華持有長榮航空多少股分、張國華憑什麼可以管航空、管鋼鐵，就是因為EIS的關係等語，並認為若因其他人不同意，而讓戴錦銓很為難，所以他也向法院聲請，就讓「沒有包袱的人來執行」。戴錦銓則認為「大家好好講」，希望大家釋出善意，並認為要解決問題，而不是「吵」問題。

張國煒今大約下午2時45分抵達法院，一看到大陣仗的媒體便說「你們是為我來的喔？」媒體再問今日為何出庭，張則簡單回應「法官請我們來，我們就要來啊！」之後直接走入法庭。

另外，遺囑執行人戴錦銓今也親自到庭，與張國煒分坐法庭兩端。據了解，本案已經是第二次開庭，由司法事務官主持，而張國煒是首次親自出庭。

張榮發遺囑官司2024年8月判決確定，法院認為遺囑經鑑定簽名確定為張榮發親自簽署，且遺囑公證前也有柯麗卿、戴錦銓、吳界源擔任見證人，公證人確認無誤後密封，遺囑符合民法要件，判決遺囑有效，張國煒勝訴。

張國煒認為柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓身為遺囑執行人，應依照遺囑內容執行，不應有違背遺囑委任的任務，但四人未依照遺囑執行職務，選任張國華擔任EIS常任董事及常任總裁，違背遺囑指定由他接任長榮集團總裁，且至今未依照遺囑分配、交付遺產，怠於執行職，導致遺囑執行牛步不前。

張國煒認定遺囑執行人立場偏頗，有不能期待遺囑不能公正實現的重大事由，且詢問12名親屬會議成員，僅4人表明無出席意願，另有4人郵件投遞不成功，有4人未遵期回覆出席意願，確實難以召開親屬會議的情事，因此向法院聲請改定遺囑執行人。

張國煒除了向法院聲請更換遺囑執行人之外，也也認定柯麗卿等四人與張國華製作2016年3月24日遺囑執行人會議紀錄，共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，一併向台北地檢署提出刑事告訴。

另外，遺囑官司確定之後，張國煒也委託律師向法院聲請要求遺囑執行人向長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運、長榮國際等四家公司，追討2016年張榮發過世迄今積欠遺產繼承人股利股息，約161億餘元，台北地院去年也已經裁准。

長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒下午因向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭，遺囑執行人之一的戴錦銓（圖）也出庭。記者曾原信／攝影
長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒下午因向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭，遺囑執行人之一的戴錦銓（圖）也出庭。記者曾原信／攝影
長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭，遺囑執行人之一的吳界源（圖）也出庭。記者林孟潔／攝影
長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭，遺囑執行人之一的吳界源（圖）也出庭。記者林孟潔／攝影
長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒（圖中）下午因向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭。記者曾原信／攝影
長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒（圖中）下午因向台北地方法院聲請更換遺囑執行人，前往台北地方法院家事法庭出庭。記者曾原信／攝影

張國煒 長榮 遺囑 遺產 張榮發 柯麗卿

延伸閱讀

遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親自現身法院

張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案 下午開庭

攜手空山基打造世界最大藝術品 星宇航空2架A350-1000聯名塗裝金與銀

給獎學金又給工作…偏鄉散赤囝仔活下來 最感謝的人是他！張榮發的小故事曝光

相關新聞

遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親自現身法院

已故長榮集團創辦人張榮發遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一法院判決張國煒勝訴，可獲逾百...

遺產官司！雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人來執行遺囑」

已故長榮集團創辦人張榮發遺囑官司，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴，可獲逾百億遺產。張國煒控柯麗卿、劉孟芬、吳界...

年幼小兄妹全身發臭喝冷水...彰化法院裁定縣府當監護人來照顧

彰化縣2名未滿6歲小兄妹，被父母送交年邁無力的外曾祖母照顧，小兄妹長期躺在沙發，身體發臭，甚至翻身掉落地面也沒人抱起。縣...

經手金額逾2億！越籍移工台鐵遺失400萬 南檢追查竟是地下匯兌集團

越南籍移工胡姓男子去年5月搭台鐵區間車，遺落裝有400萬元鉅款提袋，網友戲稱「超越陳明文高鐵300萬」；案經檢警偵辦，查...

為愛貓行竊4次偷肉泥、貓草錠 彰化貓奴依竊盜罪判處拘役120日

張姓婦女養貓，去年7月到9月連續5次到連鎖超市、寵物用品店偷竊貓食品，總金額5800多元，但彰化地方法院認為她非無謀生能...

聲請撤換遺囑執行人 張國煒微笑出庭

長榮集團創辦人張榮發二房獨子張國煒獲法院判決勝訴，可繼承張榮發逾百億遺產，張國煒控訴四名遺囑執行人違背遺囑內容，向台北地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。