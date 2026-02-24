經手金額逾2億！越籍移工台鐵遺失400萬 南檢追查竟是地下匯兌集團

越南籍移工胡姓男子去年5月搭台鐵區間車，遺落裝有400萬元鉅款提袋，網友戲稱「超越陳明文高鐵300萬」；案經檢警偵辦，查出胡與越南籍女子合作非法經營地下匯兌業務，非法匯兌金額至少新台幣2億3038萬4862元，今天依涉違反銀行法提起公訴，400萬沒收。

起訴書指出，越南籍33歲潘黎姓女子在台南市永康區經營小吃店，越南籍22歲潘莊姓女子是她的員工，潘黎姓女子自2023年2月4日起，在小吃店或透過臉書，接受有需求將新台幣兌換成越南盾、異地匯兌的在台越南人士委託，非法經營地下匯兌業務。

潘黎姓女子談妥兌換匯率後，便通知不詳上游，依據委託人交付的新台幣，匯款等值越南盾金額至指定的越南銀行帳戶；委託人則是以匯款或交付現金方式，將新台幣交給潘黎或潘莊姓女子收受，每次收取新台幣50至300元不等手續費。

潘黎姓女子二人接受委託至少有191次、期間至去年5月28日遭檢警查獲為止，二人從事中華民國與越南間地下匯兌業務，總計非法辦理國內外匯兌金額至少達新台幣703萬3440元。

此外，越南籍胡姓男子自2024年11月起與潘黎姓女子合作，由胡接受有需求將新台幣兌換成越南盾的在台越南人士委託，並與委託人洽定兌換匯率後，胡便請潘黎姓女子通知上游匯款指定越南盾至越南銀行帳戶。

胡會前往與委託人約定地點收取新台幣現金，或請委託人帶錢到永康的小吃店交付給，3人合作非法經營地下匯兌業務營利至去年5月28日遭檢警查獲為止，至少接受723次委託，非法辦理國內外匯兌金額至少達2億2226萬2652元。

胡姓男子去年5月7日收取已完成匯兌的新台幣400萬元後，搭乘台鐵至台南車站下車，不慎將400萬元遺留在列車上；鐵路警察局高雄分局報請台南地檢署檢察官紀芊宇指揮偵辦，胡在去年5月16日出境逃亡，檢方發布通緝。

案經檢察官指揮警方調閱監視器、台鐵搭乘紀錄，並將胡姓男子手機還原鑑識，進行金流分析，去年5月28日至潘黎姓女子的小吃部搜索，另查獲本國籍46歲蔡姓男子及其42歲制姓妻子（原越南籍已歸化）夫婦亦非法從事地下匯兌。

制姓女子自2024年9月起接受在台越南人士委託，洽定匯率，制女再通知上游匯款，委託人即將新台幣現金交付制女或蔡收受，接受委託至少10次，非法辦理國內外匯兌金額至少達108萬8770元。