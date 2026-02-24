為愛貓行竊4次偷肉泥、貓草錠 彰化貓奴依竊盜罪判處拘役120日

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

張姓婦女養貓，去年7月到9月連續5次到連鎖超市、寵物用品店偷竊貓食品，總金額5800多元，但彰化地方法院認為她非無謀生能力，卻貪圖不法利益而竊取財物，依竊盜罪判處應執行拘役120天，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，張婦先後騎機車到連鎖超市、寵物用品店，行竊四次偷得總價值5800多元的喵雞肉凍乾、土雞條、營養起司球、貓草錠、鮭魚凍乾、肉泥、鱷肉包等10多種貓食品及零食，僅一次偷竊人用的防曬乳、隔離乳、電動牙刷等物品，價值1941元。

警方接獲報案，調閱門市監視錄影畫面，發現她趁店員未及注意之際徒手竊取，得手後未經結帳步出商店，並騎乘機車離開。張婦被捕後辯稱服藥導致竊盜犯行，彰化地檢署偵辦時觀看監視器畫面，看見她竊取後猶知遮掩以避人耳目，難認有何辨識能力降低之處。

彰化地院審酌，張婦非無謀生能力且智識成熟的成年人，理應知悉並理解任意攫取他人財物為法所不容，卻仍為貪圖不法利益恣意竊取商家財物，造成他人財產法益之侵害，所為實非可取，並考量張婦坦承犯行，已商家達成和解，兼衡她的智識程度、職業、家境及犯動機等一切情狀，各量處如主文所示之刑並定應執行之刑，並諭知易科罰金的折算標準。

彰化縣張姓婦人4次偷竊貓食品、1次偷防曬乳等用品，彰化地方法院依竊盜罪判處應執行拘役120天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣張姓婦人4次偷竊貓食品、1次偷防曬乳等用品，彰化地方法院依竊盜罪判處應執行拘役120天。記者簡慧珍／攝影

