為愛貓行竊4次偷肉泥、貓草錠 彰化貓奴依竊盜罪判處拘役120日

張姓婦女養貓，去年7月到9月連續5次到連鎖超市、寵物用品店偷竊貓食品，總金額5800多元，但彰化地方法院認為她非無謀生能力，卻貪圖不法利益而竊取財物，依竊盜罪判處應執行拘役120天，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，張婦先後騎機車到連鎖超市、寵物用品店，行竊四次偷得總價值5800多元的喵雞肉凍乾、土雞條、營養起司球、貓草錠、鮭魚凍乾、肉泥、鱷肉包等10多種貓食品及零食，僅一次偷竊人用的防曬乳、隔離乳、電動牙刷等物品，價值1941元。

警方接獲報案，調閱門市監視錄影畫面，發現她趁店員未及注意之際徒手竊取，得手後未經結帳步出商店，並騎乘機車離開。張婦被捕後辯稱服藥導致竊盜犯行，彰化地檢署偵辦時觀看監視器畫面，看見她竊取後猶知遮掩以避人耳目，難認有何辨識能力降低之處。