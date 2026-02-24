為愛貓行竊4次偷肉泥、貓草錠 彰化貓奴依竊盜罪判處拘役120日
張姓婦女養貓，去年7月到9月連續5次到連鎖超市、寵物用品店偷竊貓食品，總金額5800多元，但彰化地方法院認為她非無謀生能力，卻貪圖不法利益而竊取財物，依竊盜罪判處應執行拘役120天，得易科罰金。可上訴。
判決書指出，張婦先後騎機車到連鎖超市、寵物用品店，行竊四次偷得總價值5800多元的喵雞肉凍乾、土雞條、營養起司球、貓草錠、鮭魚凍乾、肉泥、鱷肉包等10多種貓食品及零食，僅一次偷竊人用的防曬乳、隔離乳、電動牙刷等物品，價值1941元。
警方接獲報案，調閱門市監視錄影畫面，發現她趁店員未及注意之際徒手竊取，得手後未經結帳步出商店，並騎乘機車離開。張婦被捕後辯稱服藥導致竊盜犯行，彰化地檢署偵辦時觀看監視器畫面，看見她竊取後猶知遮掩以避人耳目，難認有何辨識能力降低之處。
彰化地院審酌，張婦非無謀生能力且智識成熟的成年人，理應知悉並理解任意攫取他人財物為法所不容，卻仍為貪圖不法利益恣意竊取商家財物，造成他人財產法益之侵害，所為實非可取，並考量張婦坦承犯行，已商家達成和解，兼衡她的智識程度、職業、家境及犯動機等一切情狀，各量處如主文所示之刑並定應執行之刑，並諭知易科罰金的折算標準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。