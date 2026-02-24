快訊

台積電工程師遭撞成植物人 司機雇主賠4480萬 法官：分紅屬經常性薪資

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

張姓大貨車司機2020年晚間載運活雞，行經寶山鄉雙豐路時， 突然往左跨越雙黃線違規迴轉，以致對向迎面而來的台積電工程師施男騎機車閃避不及撞上。重傷成植物人，家屬提起附帶民事求償9088萬元，新竹地院判張姓大貨車司機與雇主要連帶賠償施男與家屬共4480萬元。

判決書指出，張男於2020年7月6日晚間駕駛載運活雞的大貨車，行經寶山鄉雙豐路時，違規左迴轉跨越分向限制線，斜穿車道駛往對向路外，當時施男騎機車閃避不及而撞上。事故造成施男頭部外傷併硬腦膜下出血、蜘蛛膜下腔出血及顱骨骨折等重傷，術後癱瘓臥床、意識不清呈植物人狀態。刑事部分，張男已依過失致重傷罪判刑9月確定。

法官認為，張男駕駛大貨車不顧標線指示，且漠視用路人安全，其跨越雙黃線前的所在位置，可以看見施男機車開大燈從前方對向車道駛至，在此情形下仍執意跨越雙黃線，將大貨車斜穿車道駛往對向路外，龐大車體占據全部對向車道，形成危險障礙物，導致被害人機車無從閃避，因而肇事，其過失情節堪稱重大。

刑事部分，新竹地院一審依過失致重傷罪，且自首減刑後，判刑7個月，檢察官認為太輕而上訴，高院也認為不符合罪刑相當原則，撤銷原判，改判9個月確定。附帶民事求償部分，車禍發生後家屬即對張男與雇主提起損害賠償訴訟求償9088萬元。

民事求償部分，一審判賠4542萬，包括醫療費、交通費、增加生活必要費用、既支出及終身看護費、工作損失及精神慰撫金200萬元等。張男與僱主不服提起上訴，主張被害人超速與有過失、終身看護費應以身障者平均餘命計算、科技業分紅不應列入薪資基準等。

二審認為，張男違規左轉為事故主因，被害人並無足以認定與有過失的具體證據；至於終身看護費，仍以一般簡易生命表平均餘命為計算基準，未採被告主張身障者平均餘命。關於工作損失，法院指出施男在台積電工作多年，穩定領取分紅獎金，屬可合理預期的經常性收入，應納入計算基礎。

新竹地方法院二審宣判，駁回雙方大部分上訴，維持一審主要賠償結果，合計張男與雇主需連帶賠償施男與家屬共4480萬元，本案仍可上訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

