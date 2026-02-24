遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親自現身法院

已故長榮集團創辦人張榮發遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一法院判決張國煒勝訴，可獲逾百億遺產。張國煒控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人惡意違背遺囑，聲請更換遺囑執行人，台北地方法院法院今開庭，張國煒親自出庭說「法官請我們來，我們就要來啊！」

張國煒大約下午2時45分抵達法院，一看到大陣仗的媒體便說「你們是為我來的喔？」媒體再問今日為何出庭，張則簡單回應「法官請我們來，我們就要來啊！」之後直接走入法庭。

另外，遺囑執行人戴錦銓今也親自到庭，與張國煒分坐法庭兩端。據了解，本案已經是第二次開庭，由司法事務官主持，而張國煒是首次親自出庭。

張榮發遺囑官司2024年8月判決確定，法院認為遺囑經鑑定簽名確定為張榮發親自簽署，且遺囑公證前也有柯麗卿、戴錦銓、吳界源擔任見證人，公證人確認無誤後密封，遺囑符合民法要件，判決遺囑有效，張國煒勝訴。

張國煒認為柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓身為遺囑執行人，應依照遺囑內容執行，不應有違背遺囑委任的任務，但四人未依照遺囑執行職務，選任張國華擔任EIS常任董事及常任總裁，違背遺囑指定由他接任長榮集團總裁，且至今未依照遺囑分配、交付遺產，怠於執行職，導致遺囑執行牛步不前。

張國煒認定遺囑執行人立場偏頗，有不能期待遺囑不能公正實現的重大事由，且詢問12名親屬會議成員，僅4人表明無出席意願，另有4人郵件投遞不成功，有4人未遵期回覆出席意願，確實難以召開親屬會議的情事，因此向法院聲請改定遺囑執行人。

張國煒除了向法院聲請更換遺囑執行人之外，也也認定柯麗卿等四人與張國華製作2016年3月24日遺囑執行人會議紀錄，共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，一併向台北地檢署提出刑事告訴。

另外，遺囑官司確定之後，張國煒也委託律師向法院聲請要求遺囑執行人向長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運、長榮國際等四家公司，追討2016年張榮發過世迄今積欠遺產繼承人股利股息，約161億餘元，台北地院去年也已經裁准。