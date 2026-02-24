台中通緝犯猛飆所長三字經 囂張嗆：通2個月而已當林北要犯

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子因通緝被帶隊巡邏的大甲分局梁姓所長逮捕，陳不滿連珠炮飆罵三字經，還嗆「林北現在是通兩個月而已捏，當作林北要犯逆」，並罵警察是「穿制服的流氓」；法院刑事依妨害公務判他拘役40日，民事判陳應給付梁6萬元，可上訴。

經查，時任義里派出所梁姓所長2025年3月26日半夜12點多帶隊巡邏時，和林姓、何姓警員在后里區發現陳男遭通緝，陳竟當眾朝3名警員連續飆罵三字經，還對所長嗆「你在秋Ｘ小」、「你制服脫下來。」

陳男爆粗口仍不停止，繼續囂對所長說「你制服脫下來」、「林北現在是通兩個月而已捏」、「當作林北要犯逆」，又連續罵了警員兩句「穿制服的流氓」，結果被依妨害公務現行犯當場逮捕。

台中地院刑事庭依侮辱公務員罪，累犯，判處陳男拘役40日，得易科罰金。

梁姓所長再提刑事附帶民事損害賠償，主張陳男爆粗口、飆罵髒話及難聽字眼等，足以貶損其人格，請求精神撫慰金15萬元；對此，陳經通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭認為，陳在警方執行公務時，公然以不堪入耳字眼辱罵所長，足以貶損其人格尊嚴、評價，是故意不法侵害他名譽，應負損害賠償責任。

民事庭根據雙方學歷、經濟及侵害程度等一切情狀，認為所長求償15萬元過高，判處陳應給付梁6萬元。

大甲分局。圖／報系資料照
