詐騙被關卻未執行 盼解決司法人力困境

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

司改會24日召開記者會，呼籲法務部儘速緩解司法<a href='/search/tagging/2/過勞' rel='過勞' data-rel='/2/110655' class='tag'><strong>過勞</strong></a>的現象。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
司改會24日召開記者會，呼籲法務部儘速緩解司法過勞的現象。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「法務部應增加緩起訴誘因、減少書記官負擔、增加基層參與機制，以改善司法過勞問題！」司改會24日以一件詐騙犯發監「應執行而未執行」案件為例，指出這顯示司法過勞的嚴重性。除了法官、檢察官，書記官、法官和檢察官的助理也無法避免，應增加案件覆核機制、加強基層反映案情的誘因。

延誤刑罰侵害權利

司改會常務董事林永頌表示，113年司改會接獲民眾施君陳情，施君因詐騙在108年經台中高院判處3年10個月，但113年施君才收到執行通知，且期間他多次向台中高院與地檢確認，卻都沒有回音，直到他結婚生女、人生想重新開始後才宣布執行，雖然犯罪有錯在先，但如此延誤執行，已經嚴重侵害民眾權益。

林永頌強調，台中地檢經監察院調查才承認錯誤，但對於相關人員疏失卻視而不見。監察院調查報告顯示，是資料科書記官未辦理分案，還有檢察官未啟動程序，以及當時的檢察長有指揮監督不周責任。

他說，並不是要對特定人士究責，希望法務部能更重視結構上的過勞問題，同時建立覆核機制，確保判決能真正落實。

非核心業務AI分擔

律師白禮維表示，除了法官與檢察官以外，書記官、法官助理與檢察官助理的負擔也相當重，尤其書記官除了案件處理、筆錄以外，還要接律師與基層民眾的陳情電話，若相關非書記官核心的業務可以改由AI助理分擔，可以減少這種「應執行但未執行」的狀況。

曾擔任書記官的律師吳蔚宸舉例說，由於判決的公文需要許多長官蓋章，但有能基層後來發現有部分手續沒有做好，但因為擔心連帶責任的關係，反而造成錯誤要拖很久才能糾正，甚至就無法改進。

希望未來可以建立即時通報可以減緩究責的機制，讓基層有除錯的誘因，反而更能保障民眾的權益。

每年1萬案件負擔重

司改會呼籲法務部儘速緩解司法過勞的現象，包括增加緩起訴誘因、減少書記官負擔、增加基層參與機制等。以台中地檢署為例，每日的分案量平均約181件，檢察官每年平均要處理8千到1萬件案件，新北與桃園等地的檢查署也有大量案件堆積，司法過勞的議題已刻不容緩。

【更多精採內容，詳見

書記官 檢察官 過勞

