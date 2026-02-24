北車亮刀男恐嚇公眾罪送辦 檢方複訊後聲請暫時安置

李姓男子今年2月22日涉嫌持刀在台車站內揮舞引發民眾恐慌，警方調閱監視器在新北市林口區查獲裡男到案，男子稱「只是把刀拿出來看一下」全案依恐嚇公眾危安罪嫌送辦，台北地檢署2月24日複訊後，向法院聲請暫時安置。

2月22日下午1時，台北市警局中正一分局獲報，台北車站內有男子持刀揮舞，員警到場未發現異狀，經調閱監視器畫面過濾鎖定男子在中正區公園路、許昌街口時，疑短暫手持1把長約10公分的水果刀，捷運警察、鐵路警察及分局員警追查男子行蹤，翌日上午10時許，在新北林口查獲男子到案，依恐嚇公眾危安罪送辦。