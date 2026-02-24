影／不滿20萬元豬公撲滿遭竊 五股男持刀闖竊嫌住處大鬧
新北市五股區44歲黃姓男子不滿前同事偷走他辛苦存了20萬元的「大豬公撲滿」，雖已報案追回撲滿但金額短缺，昨天深夜憤而闖進對方居住的社區噴滅火器、揮刀咆哮鬧事，被警方壓制逮捕移送法辦建請羈押。
據了解，黃男有1個長年辛苦存錢的「大豬公撲滿」，自行估算裡面大約有20萬元，2月初放在機車椅墊下方置物箱停放住家附近五股區登林路，意外發現遭竊，報警後調閱監視器清楚拍到竊賊容貌，竟然被他從前在貨運行上班的同事30歲蔡姓男子偷走。
蔡嫌事後被通知到案說明，他坦承行竊並交還撲滿，但清點金額只有16萬餘元，已歸還給黃男，蔡嫌警詢後依竊盜罪函送地檢署偵辦。
黃男後來得知蔡嫌住址，昨天晚上10時許憤而衝到五股區成泰路三段蔡嫌居住的社區，強行破壞電動門進入大廳，情緒失控不斷咆哮，亂扔石頭、噴灑滅火器、揮舞折疊刀，警方獲報趕抵勸導無效，強行壓制上銬逮捕黃男、查扣刀械，警詢後依侵入住宅、毀損、恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署並建請羈押。
